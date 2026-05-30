Con un mese di anticipo rispetto alla scadenza del 30 giugno prevista dal piano sperimentale della Regione Puglia per la riduzione delle liste di attesa, l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, ha raggiunto il target assegnato per il recupero dei ricoveri chirurgici.

Sono infatti 400 i ricoveri chirurgici recuperati tra attività istituzionale e sedute aggiuntive, relativi ai pazienti inseriti nelle liste di attesa e nelle classi di priorità A e B, raggiungendo integralmente l’obiettivo assegnato all’oncologico barese dalla deliberazione regionale del 30 gennaio scorso. Il risultato è stato ottenuto grazie al contributo delle diverse équipe chirurgiche dell’Istituto e a una attenta programmazione delle attività operatorie e dei ricoveri.

Il risultato si inserisce in un contesto di intensa attività assistenziale. Dal 1° febbraio al 30 maggio 2026 l’Istituto ha eseguito complessivamente oltre 1.100 interventi chirurgici, garantendo al contempo la regolare attività ordinaria e la presa in carico dei nuovi pazienti oncologici.

«Aver raggiunto con un mese di anticipo il target assegnato dalla Regione Puglia rappresenta un risultato importante per il nostro Istituto – dichiara il Commissario Straordinario Alessandro Delle Donne –. In oncologia il tempo è parte integrante della cura e ridurre l’attesa significa offrire ai pazienti risposte più tempestive, rafforzando la presa in carico complessiva della persona. Lascio questo incarico, dopo anni di appassionato lavoro e di risultati oggettivi, anche moralmente soddisfatto per aver dato a 400 persone in più una chance terapeutica: a loro vanno i miei auguri di pronta guarigione e a tutti gli operatori, chirurghi, infermieri, OSS, ausiliari e all’apparato amministrativo che ha consentito questo risultato, il mio sentito ringraziamento».

Il piano sperimentale regionale per la riduzione delle liste di attesa, voluto dal presidente della Regione Puglia Antonio Decaro a inizio 2026, ha previsto per l’Istituto Tumori di Bari il recupero di 400 ricoveri chirurgici nelle classi di priorità A e B, obiettivo oggi integralmente raggiunto con un mese di anticipo rispetto alla scadenza fissata dalla Regione.