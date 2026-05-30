Un infermiere del 118 è stato aggredito la scorsa notte mentre soccorreva due minorenni coinvolti in un incidente stradale in viale Unità d’Italia, a Bari. A renderlo noto è la Asl che in una nota riferisce che la vittima sarebbe stata colpita da un pugno in pieno svolto sferrato dal padre di uno dei due minori.

Secondo quanto ricostruito, la moto con in sella i minori si sarebbe scontrata con un’auto. I due adolescenti sono stati fatti salire sull’ambulanza per essere medicati ed è stato allora che il genitore di uno di loro «senza apparente motivo», evidenzia la Asl di Bari, ha aggredito l’infermiere che ha riportato una prognosi di 15 giorni.

Il direttore generale della Asl di Bari, Luigi Fruscio «condanna il gesto» definendolo “inqualificabile» perché si tratta di «una violenza del tutto immotivata, che non può essere tollerata in quanto compromette il regolare svolgimento di un pubblico servizio di emergenza». “Ho espresso direttamente la mia solidarietà al nostro infermiere al quale, oltre alla vicinanza umana e professionale, la Asl garantirà tutto il supporto necessario, compresa la tutela legale», aggiunge il dg. Indagini sono in corso per stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto.