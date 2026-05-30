I quattro padiglioni della Fiera del Levante di Bari, adibiti a Covid Hospital durante la pandemia saranno restituiti dalla Regione Puglia alla Nuova Fiera del Levante, che ne è proprietaria, entro il 30 novembre. È quanto deliberato dalla Giunta regionale pugliese che ha disposto il ripristino dei padiglioni 9, 11, 13 e 18. La decisione è stata presa sulla base di un’istruttoria tecnica che ha esaminato due scenari alternativi, concludendo che il mantenimento a uso sanitario permanente non è sostenibile per l’ente regionale né urbanisticamente né economicamente. La delibera approva, con un costo stimato di 1.650.000 euro al netto di IVA, gli interventi di rimozione dei moduli interni e delle opere emergenziali, il ripristino della configurazione originaria e il mantenimento — previo accordo — delle principali infrastrutture impiantistiche e di climatizzazione a beneficio del compendio immobiliare della Fiera. La Giunta ha quindi stanziato le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento. Sull’ospedale Covid è in corso un processo per reati contro la pubblica amministrazione poiché il suo costo sarebbe aumentato dai 9,5 milioni iniziali a 21 milioni.