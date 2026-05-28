Curioso intervento questa mattina a Palazzo della Città, dove un esemplare adulto di rondone pallido (Apus pallidus) è stato recuperato dopo essere entrato da una finestra nella stanza del sindaco Vito Leccese.

L’animale è stato soccorso da Nicola Monno del Nucleo operativo recupero e tutela fauna selvatica, intervenuto per mettere in sicurezza il volatile con l’aiuto di alcuni operatori della Multiservizi. Successivamente è stato affidato all’Osservatorio faunistico per le verifiche veterinarie sullo stato di salute e il successivo rilascio in libertà.

Il rondone pallido è un uccello migratore proveniente dall’Africa, che raggiunge il nostro territorio in primavera per nidificare, ripartendo poi alla fine dell’estate. A differenza di altri uccelli, presenta una particolare conformazione delle zampe con quattro dita rivolte in avanti, caratteristica che gli consente di aggrapparsi alle superfici verticali ma che lo rende estremamente vulnerabile quando finisce a terra.

L’esemplare, recuperato in buone condizioni generali, aveva trascorso alcune ore all’interno degli uffici di Palazzo della Città prima del salvataggio, nascondendosi in una cornice sotto la volta della stanza.