E’ online fino al 16 giugno 2026 ( http://tirocinicrui.app ) l’avviso di selezione per 28 tirocini curriculari presso il Palazzo del Quirinale e la Tenuta presidenziale di Castelporziano. All’iniziativa, promossa dalla Fondazione CRUI, in collaborazione con il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, possono candidarsi gli studenti delle 45 università italiane aderenti al programma (tra queste il Politecnico di Bari), che risultino iscritti ai corsi di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico.

I 28 tirocini saranno così suddivisi, nei luoghi e nei tempi: i 22 tirocini curriculari al Palazzo del Quirinale si svilupperanno in due cicli: fine settembre-fine novembre 2026; novembre 2026-febbraio 2027, mentre i 6 tirocini presso la Tenuta di Castelporziano si svolgeranno in un solo periodo: settembre-novembre 2026.

I candidati dovranno aver conseguito almeno 120 CFU, nel caso delle lauree triennali e a ciclo unico, o almeno 18 CFU, per le lauree magistrali. Dovranno inoltre dimostrare la conoscenza della lingua inglese almeno a livello B1. I tirocini avranno una durata complessiva di 150 ore. Durante le attività gli studenti approfondiranno le conoscenze scientifiche, alternando studio e Politecnico di Bari ricerca, sviluppando inoltre, competenze di comunicazione e divulgazione scientifica.

Lo svolgimento del tirocinio prevede un rimborso spese forfettario di 600 euro. Qui l’avviso di selezione: https://www.tirocinicrui.it/al-via-28-tirocini-curriculari-al-quirinale-castelporziano/

Le università coinvolte: Bari, Bari LUM G. Degennaro, Bari Politecnico, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Calabria, Campania Vanvitelli, Chieti Pescara, Firenze, L’Aquila, Macerata, Messina, Milano, Napoli Federico II, Napoli l’Orientale, Napoli Suor O. Benincasa, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Pavia IUSS, Perugia, Perugia Stranieri, Piemonte Orientale, Roma Link Campus, Roma LUISS G. Carli, Roma LUMSA, Roma Sapienza, Roma Tor Vergata, Roma Tre, Salento, Salerno, Scuola Normale Superiore, Siena, Siena Stranieri, Teramo, Torino, Trieste, Tuscia, Udine, Urbino, Venezia Ca' Foscari, Verona.