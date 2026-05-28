C’è un punto in cui la formazione smette di essere solo apprendimento e si misura con la scena: è lì che si colloca il primo Master universitario in Contemporary Dance Performance firmato Equilibrio Dinamico Ensemble. Validato dalla Northern School of Contemporary Dance (NSCD) di Leeds, tra le più autorevoli istituzioni per la formazione coreutica nel Regno Unito, il progetto prende forma a Bari, già sede della compagnia, come un percorso capace non solo di formare i danzatori, ma di guidarli verso una dimensione professionale concreta. Si tratta del primo master universitario in danza contemporanea in Italia. Da un lato gli studenti conseguono un titolo accademico riconosciuto a livello internazionale, dall’altro sono a contatto diretto con il lavoro coreutico, vivendolo ogni giorno nelle sue pratiche e ai suoi ritmi. Il Master risponde così a una richiesta sempre più esplicita del settore, dove compagnie, coreografi e istituzioni ricercano profili formati, consapevoli e già in grado di muoversi all’interno di questo sistema complesso. Accanto all’impianto teorico, il percorso si sviluppa attraverso le residenze coreografiche e un’intensa attività performativa, con produzioni e tournée in Italia e all’estero. In questa prospettiva, tra gli obiettivi futuri del progetto vi è quello di favorire il compimento e la valorizzazione dei lavori sviluppati dai giovani artisti in formazione, promuovendone una possibile diffusione attraverso il dialogo con Puglia Culture, il circuito teatrale multidisciplinare della Regione, all’interno delle programmazioni territoriali. Esperienze che consentono agli studenti di attraversare tutte le fasi del processo creativo e produttivo, arrivando a confrontarsi con il mercato forti di strumenti spendibili.A rendere possibile questa visione è un corpo docente di respiro internazionale, guidato dalla direzione artistica di Roberta Ferrara, fondatrice di Equilibrio Dinamico Ensemble. Il Master si svolgerà da ottobre 2026 a luglio 2027 e culminerà con la discussione della tesi finale in Italia, seguita dalla cerimonia ufficiale di proclamazione alla Northern School of Contemporary Dance. Un doppio passaggio che consolida il dialogo tra Italia e Regno Unito e sancisce l’inserimento del percorso all’interno del sistema universitario internazionale.