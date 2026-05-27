Resta altissima e costante l’attenzione del Comando Provinciale Carabinieri di Bari nel contrasto ai reati di violenza di genere, ai maltrattamenti in famiglia e agli atti persecutori. Attraverso una rete capillare di monitoraggio e grazie alla preparazione specialistica del personale, l’Arma continua a profondere il massimo sforzo per intercettare tempestivamente ogni forma di disagio, vulnerabilità e violenza, offrendo supporto concreto e immediato alle vittime.
Nell’ultimo periodo, l’efficace risposta operativa dei reparti dipendenti ha permesso di perseguire numerosi reati e di adottare fermi provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica e individuale. Le attività di indagine, coordinate in stretta sinergia con la Procura della Repubblica, hanno consentito di quantificare un bilancio significativo sul fronte del contrasto a queste condotte illecite. I Carabinieri hanno tratto in arresto tre soggetti. Tra questi, si registrano interventi tempestivi eseguiti in flagranza di reato durante episodi di aggressione tra le mura domestiche. In altro un caso, per interrompere situazioni di grave e imminente pericolo, è stata eseguita la misura dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare, vietando ai responsabili di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalle vittime. Inoltre è stato notificato ed eseguito un provvedimento di divieto di avvicinamento ai luoghi comunitari frequentati dalla persona offesa. In casi, a maggiore garanzia del rispetto della misura, è stato applicato lo strumento di controllo del braccialetto elettronico.
Tutti i servizi e gli interventi sono stati condotti attivando immediatamente le procedure del cd. “Codice Rosso”, che garantisce una corsia preferenziale e tempi rapidissimi per la protezione delle vittime e l’adozione delle misure cautelari. L’azione dei Carabinieri non si esaurisce nella risposta repressiva. Presso i Comandi dell’Arma, è attiva la “Stanza tutta per sé”, un ambiente protetto e accogliente realizzato per favorire l’ascolto delle donne e dei minori in un clima di massima riservatezza e sensibilità. Fondamentale, inoltre, è la costante collaborazione con i Centri Antiviolenza e le reti assistenziali del territorio, che permette di avviare le vittime verso percorsi strutturati di fuoriuscita dalla violenza.
«L’Arma dei Carabinieri rinnova quotidianamente il proprio fermo e instancabile impegno nel contrasto alla violenza di genere, ponendosi non solo come presidio di legalità e sicurezza, ma come punto di riferimento umano e istituzionale pronto a proteggere, ascoltare e sostenere con empatia e professionalità ogni donna che trova il coraggio di rompere il silenzio».