​Resta altissima e costante l’attenzione del Comando Provinciale Carabinieri di Bari nel contrasto ai reati di violenza di genere, ai maltrattamenti in famiglia e agli atti persecutori. Attraverso una rete capillare di monitoraggio e grazie alla preparazione specialistica del personale, l’Arma continua a profondere il massimo sforzo per intercettare tempestivamente ogni forma di disagio, vulnerabilità e violenza, offrendo supporto concreto e immediato alle vittime.

​Nell’ultimo periodo, l’efficace risposta operativa dei reparti dipendenti ha permesso di perseguire numerosi reati e di adottare fermi provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica e individuale. ​​Le attività di indagine, coordinate in stretta sinergia con la Procura della Repubblica, hanno consentito di quantificare un bilancio significativo sul fronte del contrasto a queste condotte illecite. ​​I Carabinieri hanno tratto in arresto tre soggetti. Tra questi, si registrano interventi tempestivi eseguiti in flagranza di reato durante episodi di aggressione tra le mura domestiche. ​In altro un caso, per interrompere situazioni di grave e imminente pericolo, è stata eseguita la misura dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare, vietando ai responsabili di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalle vittime. Inoltre è stato notificato ed eseguito un provvedimento di divieto di avvicinamento ai luoghi comunitari frequentati dalla persona offesa. In casi, a maggiore garanzia del rispetto della misura, è stato applicato lo strumento di controllo del braccialetto elettronico.

​​Tutti i servizi e gli interventi sono stati condotti attivando immediatamente le procedure del cd. “Codice Rosso”, che garantisce una corsia preferenziale e tempi rapidissimi per la protezione delle vittime e l’adozione delle misure cautelari. L’azione dei Carabinieri non si esaurisce nella risposta repressiva. Presso i Comandi dell’Arma, è attiva la “Stanza tutta per sé”, un ambiente protetto e accogliente realizzato per favorire l’ascolto delle donne e dei minori in un clima di massima riservatezza e sensibilità. Fondamentale, inoltre, è la costante collaborazione con i Centri Antiviolenza e le reti assistenziali del territorio, che permette di avviare le vittime verso percorsi strutturati di fuoriuscita dalla violenza.

​«L’Arma dei Carabinieri rinnova quotidianamente il proprio fermo e instancabile impegno nel contrasto alla violenza di genere, ponendosi non solo come presidio di legalità e sicurezza, ma come punto di riferimento umano e istituzionale pronto a proteggere, ascoltare e sostenere con empatia e professionalità ogni donna che trova il coraggio di rompere il silenzio».