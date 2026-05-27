Tutti i residenti pugliesi in possesso di un veicolo con bolli non pagati dal 2000 al 2023, non saranno soggetti a more e sanzioni, ma potranno pagare solo l’importo originario della tassa per regolarizzare la propria posizione. La Puglia è “la prima Regione d’Italia ad aderire alla rottamazione della tassa automobilistica”, come ha dichiarato Sebastiano Leo, Assessore al Bilancio e personale della Regione Puglia. Dopo l’approvazione in Giunta, ora si attende il passaggio del provvedimento in consiglio regionale, mentre tempi e modalità di adesione saranno definiti nei dettagli dalla commissione regionale Bilancio.

L’adesione alla misura, infatti, pur rientrando nella “rottamazione quinquies”, agevolazione introdotta dalla Legge di bilancio del 30 dicembre 2025, è prerogativa delle singole regioni: il bollo auto è una tassa regionale ed è compito delle regioni scegliere in autonomia come e quando attivare la sanatoria del suddetto tributo. Un risultato che, come affermato l’Ass. Leo, “ridetermina radicalmente le facoltà concesse alle Regioni e agli Enti locali in materia di definizione agevolata dei propri carichi affidati all’Agenzia delle Entrate – Riscossione” e che, allo stesso tempo, solleva i cittadini in difficoltà economica da interessi di mora e sanzioni che crescono con il passare del tempo.

Damiana Civita