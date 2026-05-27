Bari si prepara ad accogliere una delle tappe più attese del Sud Italia. Dal 29 maggio al 2 giugno piazza Umberto I si trasformerà in un grande mercato internazionale a cielo aperto con l’arrivo di «Regioni d’Europa – Mercati Internazionali», la manifestazione itinerante che raduna ogni anno selezionati espositori provenienti da ogni angolo del mondo. Oltre cinquanta stand riempiranno il cuore della città prima che la carovana si sposti verso la successiva tappa di Napoli.

Per cinque giorni il centro barese si colorerà di bandiere internazionali, offrendo a cittadini e turisti un’esperienza immersiva tra profumi, sapori e atmosfere lontane. Il percorso espositivo toccherà le eccellenze enogastronomiche e artigianali di paesi quanto mai diversi tra loro: dalla Spagna all’Olanda, dalla Francia alla Germania, dal Brasile a Cuba. Accanto alle proposte internazionali non mancherà il meglio del Made in Italy, con stand dedicati ai prodotti tipici delle regioni italiane e ai più amati cibi di strada.

Tra le presenze più attese quella della delegazione scozzese, facilmente riconoscibile dagli allestimenti nei classici colori del tartan Royal Stewart. L’area dedicata alla Scozia offrirà un’esperienza immersiva nella cultura delle Highlands, con la possibilità di degustare birre artigianali e una selezione ricercata di whisky. Uno spazio sarà inoltre riservato all’artigianato tessile, con capi in Harris Tweed, la pregiata lana delle Ebridi.

«Regioni d’Europa» è un progetto consolidato realizzato da Apeca, Prisma e Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, in stretta collaborazione con FIVA ASCOM. L’evento è ad ingresso gratuito e sarà aperto tutti i giorni dalle ore 9 fino a tarda sera.