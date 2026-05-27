“Giù le mani dalle tasche dei pugliesi”, “Antonio Decaro uguale più tasse”, e poi ancora “Il buco è vostro, il conto è nostro” e “Vendola, Emiliano, Decaro: pagate voi”. Sono solo alcuni degli slogan pronunciati a gran voce questa mattina a Bari, davanti al palazzo della Presidenza della Regione sul lungomare Nazario Sauro, in occasione del flash mob organizzato dal centrodestra in segno di protesta per gli aumenti delle aliquote Irpef per far fronte al deficit sulla sanità pugliese. L’iniziativa, promossa dai capigruppo Paolo Pagliaro (Fratelli d’Italia), Paride Mazzotta (Forza Italia), Fabio Saverio Romito (Lega), Luigi Lobuono (Misto), ha visto una nutrita partecipazione. Presente, fra gli altri, anche il senatore Filippo Melchiorre. A partire da giugno i pugliesi con redditi superiori ai 15mila euro annui vedranno salire l’aliquota Irpef, con una cifra che varia (e sale) a seconda dello scaglione di reddito. I manifestanti chiedono un passo indietro. La protesta proseguirà con altre iniziative nei prossimi giorni. Il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro ha risposto: “Hanno sbagliato piazza”.