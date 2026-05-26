La Puglia punta su una mobilità pubblica sempre più digitale, accessibile e semplice da utilizzare. Lo ha rimarcato l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Raffaele Piemontese, che è stato presente al lancio del nuovo servizio Fal Tap&Go e della nuova APP di Ferrovie Appulo Lucane, presentati oggi a Bari dal presidente di Fal Vittorio Zizza e dal direttore generale Stefano Di Bello.

“L’innovazione tecnologica nel trasporto pubblico locale è una leva strategica per rendere la mobilità più efficiente, moderna e vicina ai bisogni delle persone”, ha dichiarato Piemontese rimarcando che “la Regione Puglia sta accompagnando le aziende del TPL in un percorso di trasformazione che punta a migliorare l’esperienza di viaggio, incentivare l’uso del trasporto pubblico e sostenere una mobilità sempre più integrata e sostenibile”.

Le nuove soluzioni introdotte da Ferrovie Appulo Lucane consentono di acquistare i biglietti direttamente in stazione, ai tornelli o a bordo degli autobus attraverso smartphone o carta contactless, semplificando l’accesso ai servizi di trasporto pubblico per pendolari, studenti e turisti.

La nuova APP Fal, completamente rinnovata, integra invece ricerca delle corse, acquisto dei biglietti, gestione degli abbonamenti e monitoraggio in tempo reale di treni e autobus, con particolare attenzione all’accessibilità digitale e alla facilità di utilizzo.

“Speriamo che queste innovazioni si estendano a tutti gli operatori perché per la Regione Puglia investire non solo nel rinnovo dei mezzi e delle infrastrutture, ma anche nella digitalizzazione dei servizi, nell’integrazione dei sistemi di mobilità e nella qualità dell’esperienza di viaggio – ha concluso Piemontese – significa rendere il trasporto pubblico più intuitivo e immediato, incoraggiarne l’utilizzo, soprattutto tra i giovani e tra i turisti che scelgono sempre più spesso la Puglia e la Basilicata come destinazioni da attraversare anche senza l’automobile”.