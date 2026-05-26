Gennaro Sicolo, presidente rieletto di CIA Puglia, è stato confermato anche nel ruolo di vicepresidente nazionale di CIA Agricoltori Italiani. Ad eleggerlo è stato il Consiglio direttivo nazionale riunito oggi, martedì 26 maggio, a Roma. Con la rielezione al vertice nazionale CIA, arriva il riconoscimento delle battaglie intraprese negli ultimi 5 anni con le mobilitazioni e le campagne regionali, nazionali e a Bruxelles per il sostegno e il rilancio dell’agricoltura, settore vitale, dinamico e con un potenziale straordinario d’innovazione, minacciato da fattori esterni e interni quali la concorrenza sleale, le conseguenze dei cambiamenti climatici, l’insostenibilità dei costi di produzione. Bitontino, imprenditore olivicolo di grande esperienza, Sicolo ha svolto il ruolo di presidente regionale e vicepresidente nazionale di CIA Agricoltori Italiani anche negli scorsi 4 anni. Con la sua rielezione, viene valorizzato anche il ruolo strategico della Puglia come una delle regioni dalla vocazione più forte, autentica e innovativa all’agricoltura e ai settori sempre più integrati con il comparto primario, come quello della multifunzionalità, del turismo e del nuovo welfare rurale. Sicolo ha ringraziato il Consiglio direttivo per la fiducia e ha rinnovato l’impegno su tutte le questioni da cui dipendono il presente e il futuro del comparto. Congratulazioni al presidente Sicolo da associati, militanti, personale e dirigenti di CIA Agricoltori Italiani di Puglia.