Da questa mattina la bandiera della Repubblica della Georgia sventola sulla facciata di Palazzo della Città. In questo modo l’amministrazione comunale, accogliendo la richiesta del console generale di Georgia a Bari, Irakli Koiava, ha inteso rendere omaggio alla numerosa comunità georgiana residente nella nostra terra (stimata in oltre 7.000 persone nell’area metropolitana) in occasione dell’anniversario dell’indipendenza della Georgia.
La ricorrenza, che si celebra ogni anno il 26 maggio, commemora l’adozione dell’atto di indipendenza e la conseguente istituzione della Repubblica Democratica di Georgia il 26 maggio 1918, in seguito alla Rivoluzione russa del 1917.