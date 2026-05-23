Ancora notizie poco confortanti per la sanità pugliese e questa volta i protagonisti sono le risorse umane: secondo un’indagine Fadoi, la Federazione italiana medici internisti ospedalieri, presentata al 31° Congresso Nazionale di Rimini dal 23 al 25 maggio, in Puglia un medico su 5 pensa di lasciare il lavoro prima del previsto. A questo si aggiunge un 20% di medici che dichiara di essere in un periodo di burnout, mentre il 60% dichiara di averlo già vissuto.

Malgrado in Puglia nessun medico affermi di voler passare al privato o di volersi spostare all’estero, diversamente da quanto avviene nel resto d’Italia, la situazione regionale rientra in un quadro generale nazionale preoccupante.

L’indagine, condotta su campioni rappresentativi di tutte le Regioni italiane, eccetto Basilicata e Valle d’Aosta, individua la causa principale del malessere nella mancanza di personale, riaccendendo la polemica sui “gettonisti”, ossia quei medici liberi professionisti che operano a chiamata nelle strutture sanitarie pubbliche, percependo un compenso fisso a prestazione.

Se nelle Medicine Interne, almeno in Puglia, la presenza dei gettonisti è marginale, nei pronto soccorso questo fenomeno interessa il 30% delle risorse, disegnando un quadro ospedaliero regionale che fa fatica a mantenere “continuità con organici stabili e condizioni di lavoro sostenibili”. Alla luce di questi dati, emergerebbero criticità sul decreto legge del 2023 che stabiliva lo stop ai medici gettonisti, salvo eccezioni dovute a situazioni d’emergenza, mentre ad oggi vengono chiamati in causa regolarmente.

La priorità assoluta, dunque, secondo più del 57% dei medici ascoltati durante l’indagine Fadoi, è l’assunzione urgente e regolare di nuovo personale, medico e infermieristico, oltre a una riclassificazione delle Medicine Interne e un rafforzamento del legame tra ospedali e territorio. Soprattutto perché, come affermato dal Presidente della Fadoi Puglia, Salvatore Lenti: “ne va della salute dei medici, ma soprattutto della sicurezza dei pazienti”.

Damiana Civita