Il silenzio della notte squarciato da due boati in rapida successione, il crollo dei vetri, la fuga a tutta velocità nel buio. Torna la paura a Giovinazzo, dove un commando di malviventi ha assaltato lo sportello automatico della filiale Monte dei Paschi di Siena in via Papa Giovanni XXIII. È il secondo colpo ai danni dello stesso istituto in poco meno di quattro mesi, l’ultimo di una lunga scia di raid che sta colpendo il territorio con la medesima, chirurgica tecnica: quella della “marmotta”.

Erano le 04.00 quando un’auto di grossa cilindrata ha accostato davanti alla banca, a pochi passi dall’incrocio tra via Bari, via Bitonto e piazza Vittorio Emanuele II. Dalla vettura sono scesi almeno quattro uomini, tutti con il volto coperto. I banditi hanno agito in modo fulmineo. Hanno inserito la “marmotta” – un cono metallico imbottito di polvere da sparo – nella fessura del distributore di banconote e hanno azionato l’innesco. La doppia deflagrazione è stata violentissima, udita a diverse centinaia di metri di distanza, svegliando di soprassalto l’intero quartiere. Una dinamica identica a quella registrata lo scorso 7 maggio alla vicina Banca del Mezzogiorno. L’onda d’urto ha sventrato la facciata dell’istituto di credito, causando ingenti danni alla struttura muraria.

Una volta all’interno della filiale, i ladri hanno arraffato il denaro: il sistema di sicurezza a inchiostro si comunque è attivato, macchiando parte delle banconote, molte delle quali sono state abbandonate sul pavimento durante la fuga. Il bottino complessivo è ancora in corso di quantificazione. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Giovinazzo. I militari hanno transennato l’area e acquisito i filmati dei circuiti di videosorveglianza della banca e della zona. Gli investigatori non escludono che a colpire sia stata la stessa banda criminale che ha firmato il precedente assalto alla stessa filiale il 30 gennaio scorso.