A partire dai prossimi giorni e fino al 30 settembre 2026, cittadini e turisti avranno la possibilità di esprimere la propria opinione sul servizio taxi della città di Bari, contribuendo così a fornire all’amministrazione comunale e agli stessi tassisti indicazioni utili per migliorare la risposta alla domanda di mobilità urbana.

L’indagine, realizzata dagli uffici del settore Polizia annonaria, Ecologia e Attività produttive, si compone di 11 semplici domande finalizzate a rilevare il livello di gradimento degli utenti rispetto al servizio garantito dalla flotta cittadina, che attualmente conta 180 taxi. Rispetto all’edizione dello scorso anno, questa seconda indagine punta inoltre a raccogliere valutazioni sull’introduzione del turno notturno, resa possibile grazie all’entrata in servizio di ulteriori 30 licenze, assegnate attraverso il concorso straordinario promosso dall’amministrazione per potenziare il servizio.

Il questionario di gradimento, disponibile in italiano e in inglese, sarà accessibile all’indirizzo https://questionari.comune.bari.it/index.php/873521?newtest=Y oppure direttamente a bordo dei taxi, tramite il QR code presente in alto a destra sul tariffario che, si ricorda, deve essere esposto su ogni vettura.

«Dopo l’esperienza dello scorso anno – commenta l’assessore allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli -, con questa nuova indagine sulla customer satisfaction relativa al servizio offerto dai nostri 180 tassisti, 10 dei quali guidano mezzi idonei al trasporto di persone in carrozzina, vogliamo verificare se le modifiche organizzative introdotte siano state percepite positivamente dagli utenti.

Migliorare costantemente il servizio, grazie anche al contributo di cittadini e turisti, è infatti un obiettivo condiviso dall’amministrazione e dagli stessi tassisti. Nel frattempo stiamo valutando ulteriori novità per potenziare l’offerta, come una app unica per la prenotazione dei taxi, l’introduzione del taxi sharing e il ricorso a licenze stagionali nei periodi di maggiore afflusso turistico. Bari, del resto, è la città italiana che negli ultimi dieci anni ha registrato la maggiore crescita turistica, pari al 120%, e stiamo mettendo in campo tutti gli strumenti a nostra disposizione per migliorare il servizio di mobilità urbana».