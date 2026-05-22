Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha nominato i nuovi direttori generali delle Asl, degli Irccs e delle Aziende Ospedaliero-Universitarie pugliesi. Michelangelo Armenise nominato all’Irccs di Castellana Grotte, Tommaso Stallone all’Irccs di BARI, Yanko Tedeschi al Policlinico di Foggia, Vito Bavaro all’Asl di Taranto, Gianluca Capochiani Asl Lecce, Tiziana Dimatteo all’Asl di Foggia, Alessandro Di Bello all’Asl Bat. Il nuovo direttore generale dell’Asl di Brindisi sarà nominato nelle prossime settimane, in quanto non è ancora scaduto il mandato dell’attuale dg Maurizio De Nuccio.