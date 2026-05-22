I Carabinieri della Compagnia di Modugno e della Stazione di Bitritto (BA) hanno arrestato in flagranza di reato (fatte salve le valutazioni successive con il contributo della difesa) un 58enne di Bitritto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è nata dalla quotidiana attività di monitoraggio dei Carabinieri sul territorio, i quali grazie a un dispositivo di controllo hanno intercettato l’uomo e lo hanno sottoposto a perquisizione. In particolare quella veicolare ha permesso di scoprire nel portabagagli della vettura a lui in uso un borsone contenente numerosi panetti di hashish, per un peso complessivo lordo di 62 chilogrammi.

L’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Bari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre la droga è stata sequestrata.