In occasione della Giornata della Legalità, il sindaco di Bari Vito Leccese e il senatore Filippo Melchiorre, componente della Commissione antimafia, hanno visitato il quartiere Japigia, condividendo un momento di confronto sul territorio e incontrando il parroco della chiesa di San Luca, don Lino Modesto, che con la sua chiesa è un punto di riferimento per la comunità locale. La presenza congiunta del sindaco e del senatore ha l’obiettivo di mostrare un segnale di unità istituzionale e di attenzione verso un quartiere complesso ma ricco di energie positive, con l’obiettivo condiviso di rafforzare i percorsi di legalità, inclusione e coesione sociale.

“Japigia è un quartiere che merita grande attenzione anche per il passato che ne ha condizionato la storia e la vita della comunità – ha dichiarato il sindaco Vito Leccese –. Oggi questo territorio ha bisogno di luoghi di aggregazione, di socialità e di occasioni per fare comunità, per ispirarsi a modelli di legalità e convivenza adeguati alla città e alla volontà delle tante persone per bene che vivono qui e che chiedono sicurezza e tranquillità. La battaglia per la legalità va oltre gli schieramenti politici: si vince lavorando insieme”.

“Sono molto felice di essere oggi qui con il sindaco Leccese – ha aggiunto il senatore Filippo Melchiorre – a testimonianza del fatto che lo Stato, in questa città, cammina unito. L’incontro con don Lino Modesto e la disponibilità che abbiamo dato nascono dalla volontà di rafforzare la rete territoriale, fatta di prevenzione, presenza e collaborazione tra istituzioni e comunità. Dobbiamo lavorare insieme affinché nessun cittadino si senta solo. La lotta all’omertà si combatte stando sul territorio, ogni giorno. Oggi è una giornata simbolica, ma il nostro impegno deve essere quotidiano, soprattutto in quartieri complessi come Japigia, dove il bisogno di sicurezza e vicinanza è forte”.

Nel corso della visita è stata ribadita la volontà comune di proseguire il dialogo e il lavoro condiviso sul quartiere, mettendo al centro la presenza delle istituzioni, il sostegno alle reti sociali e il rafforzamento delle opportunità di aggregazione e partecipazione per la comunità.