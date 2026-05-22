La dodicesima edizione di “Bitonto Cortili Aperti”, dedicata al Barocco, anima la città con due giornate ricche di eventi e novità. Il più grande museo all’aperto, ricco di storia e di arte, riapre le porte sabato 23 e domenica 24 maggio confermandosi come un appuntamento prestigioso per riscoprire le bellezze e il fascino di luoghi incantevoli. Sarà possibile visitare gratuitamente 53 siti di grande pregio tra cortili di antiche dimore, palazzi solitamente chiusi al pubblico e chiese antiche. La manifestazione è organizzata dall’ A.D.S.I. (Associazione Dimore Storiche Italiane) Puglia, in collaborazione con il Comune di Bitonto, che da anni promuove con un’intensa attività culturale la conservazione, la valorizzazione e la corretta gestione delle dimore storiche. Sono 3 i nuovi siti di questa interessante edizione: la chiesa di San Francesco da Paola, la chiesa del Crocifisso e il Convento dei Cappuccini. Quattro i percorsi previsti: medievale, rinascimentale, barocco e ottocentesco. <<Siamo alla XII edizione di Bitonto Cortili Aperti e il lavoro di preparazione cresce ogni anno di più – sottolinea Lucia Achille, organizzatrice e coordinatrice della manifestazione -. In programma ci sono numerosi eventi a tema, eventi musicali, lavori di approfondimento, con il coinvolgimento di tanti ragazzi. Tutto questo permette alla città di brillare di luce e bellezza. La luce della pietra bianca dei palazzi e delle chiese che svettano verso l’alto con la loro sapiente architettura, e la bellezza dei nostri ragazzi che si riversano per le strade del centro antico e per un giorno diventano guide per i turisti che popoleranno Bitonto. L’invito a visitare la nostra città è rivolto a tutti: vi aspettiamo per condividere tutto quello che la città offre in queste due meravigliose giornate>>.

L’A.D.S. I. rivolge un sentito ringraziamento al sindaco Francesco Paolo Ricci e all’amministrazione comunale per il prezioso sostegno, ai proprietari di palazzi, cortili e giardini senza la disponibilità dei quali la manifestazione non potrebbe svolgersi.

<<Anche quest’anno, nella Giornata Nazionale dell’ADSI, saranno aperti in Italia 500 siti, per lo più privati, normalmente chiusi al pubblico – dichiara Carlo Fumarola, presidente ADSI Puglia -. La nostra regione ne apre il maggior numero, oltre un centinaio, di grande rilevanza e in ognuno si tengono concerti, piccoli spettacoli, eventi culturali. Un sincero grazie va ai proprietari che mettono a disposizione i beni di cui sono custodi, a coloro i quali si sono prodigati perché la manifestazione abbia successo, ai ragazzi delle scuole che accolgono i visitatori e rappresentano il nostro futuro. È possibile riscoprire così le proprie radici e le proprie tradizioni. Le dimore storiche rappresentano l’identità di un territorio, segnano la storia, sono la base per il futuro>>.

Saranno 750 gli studenti delle 9 scuole secondarie di I e II grado, che vestiranno i panni di “novelli ciceroni” per accogliere quanti vorranno visitare la città famosa per il suo olio pregiato, e lasciarsi così affascinare dalle bellezze e dalla sua ricchezza storica e artistica. Daranno anche il loro prezioso apporto e impegno gli scout del Convento dei Cappuccini.

<<La nostra città torna ad aprire le sue porte, anche quelle di palazzi privati, per raccontare un passato affascinante e ricco di significato – dice il sindaco Francesco Paolo Ricci -. Bitonto offre la sua splendida immagine storica, culturale e turistica di immenso valore che ancora oggi ha una sua dimensione particolarmente attrattiva. L’evento di Cortili Aperti rappresenta un viaggio unico nel vero e nel giusto, impreziosito ancora una volta dall’impegno delle studentesse e degli studenti, le sentinelle della bellezza, che guideranno i visitatori alla riscoperta di uno straordinario patrimonio storico e artistico>>.

Gli organizzatori hanno voluto dedicare questa edizione a Silvana Dimundo, la comandante di Polizia Locale venuta a mancare prematuramente nel febbraio scorso.

L’appuntamento per visitare le bellezze di “Bitonto Cortili Aperti” è per sabato 23 maggio, dalle 18 alle 21, e domenica 24 maggio in due periodi distinti: dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 21. L’ingresso è libero. Punto di accoglienza: davanti al Torrione Angioino.Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.bitontocortiliaperti. it, la relativa pagina Facebook e il profilo Instagram di “Bitonto Cortili Aperti”.