Puglia e Basilicata sono tra le regioni con maggiori ritardi nell’attuazione del Pnrr. È quanto emerge dal Referto della Corte dei Conti sullo stato di avanzamento dei progetti finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale complementare, aggiornato al 13 febbraio 2026. Secondo l’analisi, mentre l’Italia ha già ottenuto dalla Commissione europea 153,2 miliardi di euro, pari al 79% della dotazione complessiva del Piano, nei territori l’avanzamento finanziario e materiale degli interventi procede a velocità diverse. In particolare, nel Mezzogiorno i livelli di spesa risultano ancora contenuti. La Puglia registra appena il 29,6% di progetti completati, mentre la Basilicata si ferma al 32,8%, entrambe sotto la media nazionale e lontane dai risultati raggiunti da regioni del Nord come Valle d’Aosta, Lombardia e Piemonte, dove oltre la metà degli interventi risulta conclusa.

Anche sul fronte dei pagamenti, i numeri parlano di criticità: la Puglia si attesta al 36,9% del costo complessivo dei progetti e la Basilicata al 35,9%, valori che confermano le difficoltà nella concreta attuazione degli investimenti. In generale, alla data del 13 febbraio 2026 risultano “conclusi” 51mila progetti; poco più di 70mila sono ancora “in corso” ma assorbono quasi 44,9 miliardi di finanziamenti Pnrr, a fronte di circa 3,7 miliardi riferiti ai progetti ultimati.

La Corte dei Conti, dunque, rimarca l’attenzione sulla capacità delle amministrazioni territoriali di rispettare la scadenza del 30 giugno 2026 prevista dal Pnrr. Nonostante l’aumento dei trasferimenti statali agli enti locali, infatti, il livello complessivo dei pagamenti resta inferiore alla metà del valore totale degli interventi programmati. Sul tema è intervenuto nei giorni scorsi ad Andria il Ministro agli Affari Europei Tommaso Foti che ha già annunciato che non ci saranno prororghe. E se i progetti non saranno completati a questa data che cosa accadrà?