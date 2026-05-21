Nell’ambito della campagna straordinaria di controlli “anticaporalato”, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bari, coadiuvati dal Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Bari, hanno eseguito due mirate attività ispettive presso due aziende della provincia. In particolare sono state controllate:

– un’azienda agricola con sede a Putignano, operante nel comparto degli ortaggi dove era presente un lavoratore irregolare.

– un’azienda con sede a Conversano, dove 11 lavoratori non erano stati sottoposti a visita medica e nessuno dei 49 lavoratori era dotato di dispositivi di protezione individuale né formato in materia di salute e sicurezza.

Gli accertamenti sono sfociati in due distinte denunce in stato di libertà dei rispettivi titolari per violazioni della normativa sugli obblighi del dirigente e datore di lavoro (fatte salve le valutazioni successive con il contributo della difesa).

All’esito dei controlli ai lavoratori presenti, alle aziende sono state notificate complessivamente 53.400 euro di sanzioni.