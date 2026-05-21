Una macabra scoperta ha scosso i cittadini che stavano passeggiando all’interno del parco Maugeri, nel quartiere Libertà di Bari, dove, nel tardo pomeriggio del 20 maggio è stato ritrovato un teschio umano. Sul posto sono giunti agenti della Polizia locale, che hanno circoscritto l’area, agenti della Volanti della Questura di Bari e personale della Polizia scientifica per i rilievi del caso. Sul posto è intervenuto anche il medico legale. Secondo prime informazioni, i resti potrebbero appartenere a una donna anziana. Il teschio si trovava dentro un vaso sotto un cespuglio, in una delle aiuole del giardino pubblico e a lanciare l’allarme sono state alcune persone che si trovavano lì in quel momento. I resti saranno sottoposti ad accertamenti. Secondo le prime indiscrezioni, il teschio avrebbe ancora alcuni denti attaccati, un elemento che potrebbe rivelarsi fondamentale per confrontare l’impronta dentale con i dati presenti nel database delle persone scomparse. Continuano le indagini e gli investigatori non escludono nessuna pista.