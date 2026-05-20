È stata presentata questa mattina, nella sala giunta di Palazzo della Città, il progetto InCittà Bari 2026, l’iniziativa di promozione turistica della città di Bari ideata dall’associazione culturale InCittà e giunta quest’anno alla terza edizione, che gode, tra gli altri, del patrocinio del Comune di Bari.

L’obiettivo di InCittà è creare una sinergia tra pubblico e privato finalizzata alla conoscenza di Bari e del suo territorio, promuovendo da un lato i luoghi di cultura, i poli museali e i servizi utili, dall’altro le eccellenze imprenditoriali della città di Bari, attraverso la realizzazione e la diffusione di una mappa multifunzionale, sia in formato cartaceo (disponibili 150.000 mappe) sia in digitale, che consiste in una web app ideata come contenitore di tutte le informazioni culturali, di utilità sociale-turistica e commerciale del capoluogo. Uno strumento efficace capace di orientare al meglio visitatori e turisti.

All’incontro con la stampa sono intervenuti l’assessore comunale allo Sviluppo locale con delega al Turismo, Pietro Petruzzelli, il presidente e fondatore di InCittà Luciano Saracino e il creative manager Massimiliano Giandomenico, il presidente di Confindustria Bari BAT Turismo Massimo Salomone, Francesco De Gennaro in rappresentanza di Confimi Industria Bari BAT Foggia, il decano del Corpo consolare di Puglia, Basilicata e Molise Ioana Gheorghias, il delegato del rettore ai Beni culturali dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro Giuliano Volpe, oltre ai rappresentanti di corpi consolari di numerosi Paesi.

“Desidero innanzitutto ringraziarvi di essere qui in questa sede meravigliosa – ha esordito Luciano Saracino – per la presentazione della terza edizione del progetto In Città Bari 2026, un progetto che di anno in anno cresce, si consolida e si evolve in uno dei principali strumenti di valorizzazione del territorio, sia in ambito culturale, sia in ambito imprenditoriale e, soprattutto, turistico.

Il cuore di questa iniziativa è fare rete, creare sinergia tra istituzioni, imprenditoria e utenza, sia essa turistica o locale. Bari è la città che amo da sempre, la città dove sono nato, in cui vivo e alla quale sono orgoglioso di appartenere. La città in cui nessuno è straniero.

Con InCittà proponiamo una rivisitazione di una mappa cartacea che però diviene bigliettino da visita per la web app, un’applicazione in continua evoluzione che non necessita di essere scaricata perché rimanda a una sorta di sito di progetto sul quale, da maggio 2024 ad oggi abbiamo registrato oltre 260.000 accessi documentati da parte di utenti provenienti da 110 nazioni nel mondo. Tengo a dire che, da quest’anno, la piattaforma multimediale (https://www.incittabari.it) è stata integrata dall’intelligenza artificiale per offrire un’esperienza ancora più valida agli utenti.

Aggiungo, inoltre, che la capillare distribuzione avviene sia tramite le istituzioni che patrocinano da sempre il progetto, sia attraverso gli amici imprenditori che sostengono economicamente il progetto sia, ancora, attraverso tutti gli infopoint e i luoghi ricettivi della città di Bari. Permettetemi di ringraziare in primis il Comune di Bari nella figura di Pietro Petruzzelli, insieme a tutti gli enti pubblici e privati che patrocinano il progetto, alle realtà territoriali e ai media partner che ci supportano, dimostrando una grande sensibilità alla promozione del territorio”.

“Bari è la città in Italia che negli ultimi 10 anni è maggiormente cresciuta dal punto di vista turistico, una crescita pari al 120%, oggettivamente straordinaria – ha sottolineato Pietro Petruzzelli -, che ci mette nelle condizioni di lavorare per offrire servizi sempre migliori ai turisti, anche utilizzando l’imposta di soggiorno, una scelta che sta dando i suoi primi frutti.

Iniziative come queste, che nascono dalla volontà dei privati, guardano di fatto nella stessa direzione dell’amministrazione comunale e mi piacerebbe che, da qui ad un paio d’anni, la cartina riprodotta su questa mappa allargasse il proprio perimetro per ampliare l’offerta turistica anche in quartieri della città più distanti dal centro cittadino.

Abbiamo provato a lavorarci negli ultimi mesi e continueremo a farlo, con l’obiettivo di rendere il turismo sostenibile, facendo emergere delle polarità meno note ma molto interessanti dal punto di vista turistico: ad esempio il castello di Ceglie del Campo, i murales di arte contemporanea del quartiere San Paolo, l’intera linea del mare, da Santo Spirito a Torre a Mare.

Contestualmente stiamo lavorando per migliorare alcune criticità oggettive, senz’altro efficientando la gestione dei rifiuti, implementando il servizio taxi, aprendo interlocuzioni con la Regione per rafforzare i collegamenti dall’aeroporto nelle fasce notturne, ma anche impegnandoci a far crescere il senso civico dei cittadini.

La nostra strategia non abbraccia solo il turismo e il commercio, ma anche le politiche sociali, la cultura e i collegamenti, perché una città è realmente attrattiva solo quando riesce a garantire una buona qualità della vita, in primo luogo alla propria comunità.

A breve saremo chiamati a confrontarci con la nuova legge regionale sulle locazioni turistiche: noi faremo la nostra parte, consapevoli, però, della necessità di aumentare i posti letto nelle strutture alberghiere, e speriamo di poter contare sulla vostra collaborazione e sul vostro spirito imprenditoriale per accompagnare al meglio la crescita della nostra amata città negli anni a venire”.