È stata presentata oggi la Rete Civica Urbana del Municipio II di Bari, un nuovo patto di comunità tra istituzioni, associazioni e cittadini che prende forma attraverso la costituzione di una Associazione Temporanea di Scopo. Alla presentazione erano presenti il sindaco Vito Leccese, l’assessore al Welfare Michelangelo Cavone, l’assessora alle Culture Paola Romano, la presidente del Municipio 2 Alessandra Lopez e Milena Marzano in rappresentanza di Opera Sana, ente capofila dell’ATS.

Quattordici le realtà associative e sociali coinvolte: Alzheimer Bari, Parco Domingo, Abusuan, Parkinson Puglia, Fun Medical Faktory, Green World Food Garden For Kids, Laboratorio Palestina Cultura e Arti, Madimù, Mamme Contatto, RiCreaAzione, Cooperativa Dalla Luna, Stilo Editrice, WCRA e Opera Sana. L’obiettivo è costruire un Community Hub inteso come presidio di comunità, uno spazio fisico e relazionale capace di attivare energie e risorse del territorio attraverso processi di co-progettazione e co-gestione, coinvolgendo istituzioni, terzo settore, scuole, parrocchie, biblioteche, realtà produttive, commercio di vicinato e cittadinanza attiva.

«L’infrastruttura più importante che una città possa realizzare non è solo fisica: è soprattutto sociale, fatta di relazioni, partecipazione e senso di comunità» ha dichiarato il sindaco Leccese, sottolineando come il valore dell’iniziativa stia nel fatto che «non parte dal centro, ma dai quartieri». La presidente Lopez ha ricordato che alla base del progetto c’è il Patto per la democrazia economica sottoscritto dal Municipio 2 con Opera Sana, che trova oggi una prima attuazione concreta nella costituzione dell’ATS, «un passo importante verso un decentramento amministrativo effettivo e una governance diffusa sul territorio».

L’assessora Romano ha richiamato il percorso già avviato negli anni precedenti, interrotto dalla fase difficile del Covid ma mai spento del tutto, citando esperienze come quella dell’Orto Domingo come esempio di come «la cultura può essere anche cura, prossimità, partecipazione e costruzione di legami». L’assessore Cavone ha sottolineato il ruolo strategico del terzo settore nel raggiungere bisogni che le istituzioni faticano ad intercettare direttamente, auspicando che il modello del Municipio 2 diventi un esempio replicabile negli altri municipi della città.

«Oggi facciamo un primo passo, ma l’obiettivo è costruire una comunità più forte, più coesa e più capace di prendersi cura del proprio territorio» ha concluso Milena Marzano, descrivendo l’ATS come un’alleanza concreta tra amministrazione, associazioni, cittadini e imprese fondata su un metodo preciso: lavorare insieme, mettere in comune esperienze diverse e costruire dal basso proposte capaci di generare impatto sociale.