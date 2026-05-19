Ha trasformato la vita della sua ex compagna in un incubo digitale e psicologico, fino a quando non sono scattate le manette. Un uomo di 53 anni, originario della Campania, si trova ora agli arresti domiciliari con l’obbligo del braccialetto elettronico. Le accuse pesantissime a suo carico sono di stalking e diffusione illecita di immagini intime. Il provvedimento, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Bari su richiesta della Procura locale, è stato eseguito dagli uomini della Polizia Postale.

La spirale di molestie è emersa grazie al coraggio della vittima, che ha deciso di varcare la soglia del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Bari per sporgere denuncia. La donna ha raccontato agli inquirenti una persecuzione sistematica: buste anonime recapitate a casa e persino sul posto di lavoro. All’interno, scatti intimi rubati a sua insaputa e lettere intrise di insulti e frasi infamanti. L’obiettivo dell’uomo era chiaro: distruggere la reputazione e la serenità della donna. Dai plichi cartacei l’aggressione si è poi spostata sul web. Foto private sono state pubblicate sui social network e inviate direttamente a conoscenti e colleghi attraverso una rete di profili falsi creati ad arte per l’attività diffamatoria.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Bari, si sono rivelate sin da subito una complessa caccia all’uomo nel mondo virtuale. Lo stalker ha tentato di nascondersi dietro lo schermo protettivo di account anonimi e schede fittizie per far perdere le proprie tracce.Gli specialisti della Polizia Postale sono riusciti a decifrare le tracce digitali e a stringere il cerchio attorno all’ex partner della vittima. Dietro la violenza psicologica si celava il più classico e drammatico dei moventi: il totale rifiuto di accettare la fine della relazione sentimentale.

Il quadro indiziario raccolto dagli investigatori è stato definito solido e univoco, spingendo l’Autorità Giudiziaria a emettere la misura cautelare per bloccare l’escalation. Questo arresto accende nuovamente i riflettori sulla piaga del revenge porn e dello stalking digitale. Gli inquirenti ribadiscono la necessità assoluta di denunciare subito, prima che la violenza psicologica si trasformi in un danno irreparabile.