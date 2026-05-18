Il sindaco di Bari Vito Leccese ha premiato questa mattina tre attività storiche del quartiere Libertà che, con il loro lavoro e il forte legame costruito nel tempo con il territorio, rappresentano un patrimonio di identità, tradizioni e relazioni per l’intera comunità cittadina.

I riconoscimenti sono stati conferiti al Panificio San Giorgio di Lavolpicella Natale, per i 70 anni di attività, a U’ Varvir di Gaetano Palmisano, che celebra 30 anni di attività, e ad Amatulli Parrucchiere Estetica di Tommaso Amatulli, punto di riferimento del quartiere da 50 anni.

“Queste attività non sono soltanto esercizi commerciali ma veri e propri presìdi di comunità, luoghi che custodiscono storie, tradizioni e relazioni umane – dichiara il sindaco Vito Leccese –. Valorizzarle significa riconoscere il contributo che ogni giorno offrono alla crescita, alla vitalità e all’identità della nostra città e del quartiere Libertà”.