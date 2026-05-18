Dopo gli aumenti Irpef annunciati nei giorni scorsi dalla Regione Puglia per far fronte al grave deficit sul sistema sanitario, i cittadini pugliesi si domandano quanto spetterà versare a ciascuno di loro. Secondo le simulazioni della Regione, questa manovra comporterà aumenti medi mensili del carico Irpef di 4,17 euro al mese per redditi lordi tra i 15 e i 28mila euro (dove da giugno l’addizionale salirà dallo 0,2% allo 0,9%), 19,33 euro al mese per redditi lordi tra i 28 e i 50mila euro annui (addizionale che passa dallo 0,4% al 2%), e 66,62 euro per redditi tra i 50 e i 100mila euro lordi annui (addizionale dallo 0,62% al 2,1%). Nessuna variazione per i redditi sotto i 15mila euro dove l’aliquota resta 0,1%. Le nuove aliquote si applicano all’intero anno 2026: per i lavoratori dipendenti la ritenuta parte da giugno e ci sarà un conguaglio a fine anno con i primi cinque mesi dell’anno. Gli autonomi pagheranno al momento degli acconti e del conguaglio. Questo l’impatto medio mensile sui cittadini secondo le stime. Ad ora il deficit sulla sanità è stimato in circa 350 milioni di euro. La Regione ha previsto anche tagli alla politica e alla macchina regionale. Il timore è che ora la manovra possa non bastare.