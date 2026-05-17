«Esiste un disavanzo in sanità, in Puglia e in tutte le regioni italiane, e a provocarlo è lo squilibrio fra spesa sanitaria, necessaria a garantire servizi essenziali ai cittadini, ad assumere i medici e il personale sanitario, ad acquistare i farmaci più efficaci, e il fondo ripartito dallo Stato, sottostimato e insufficiente». Lo ha dichiarato il consigliere regionale e segretario del PD Puglia, Domenico De Santis, a Maglie, a margine di un incontro elettorale a sostegno della candidata sindaca Sara De Pascalis, rispondendo ai giornalisti intervenuti.

«Ora quel disavanzo va colmato. E non lo dice Decaro che bisogna intervenire sulla fiscalità, è la legge che prevede lo faccia, nella sua veste di Commissario, una legge approvata dal centrodestra. Dal centrodestra si fa solo propaganda e si arriva perfino a incitare i cittadini alla rivolta, quando servirebbe prima un mea culpa e poi senso di responsabilità.

Le fasce più deboli, fino a 15.000 euro, non saranno toccate dagli aumenti dell’Irpef. Per il resto, la leva fiscale sarà applicata in maniera progressiva. Il sistema va razionalizzato per evitare sprechi e ottimizzare i processi e l’obiettivo è sfidante: ripianare il deficit e rendere i servizi sempre più efficienti in modo da ridimensionare il prima possibile le aliquote Irpef.

Chiunque e in qualsiasi Regione si trovi oggi a governare deve farlo.

Basta con le menzogne e gli insulti. La sanità pubblica pugliese vanta diverse eccellenze, nelle attività cliniche e di ricerca. È un patrimonio di cui andiamo fieri e che dobbiamo conservare a tutela e garanzia del diritto alla salute delle cittadine e dei cittadini a cui ora, e per poco, si chiede a malincuore di collaborare e tenere duro».