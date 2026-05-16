Ci siamo: da oggi, 16 maggio, tutti i possessori di monopattini elettrici sul territorio nazionale dovranno rispettare l’obbligo di targa per poter circolare senza incorrere in sanzioni che possono variare dai 100 ai 400 euro. Posticipato al 16 luglio, invece, l’ulteriore obbligo dell’assicurazione sul mezzo. Già, però, si prospettano disagi e problematiche.

Nonostante fossero stati previsti 60 giorni di tempo perchè tutti i proprietari di monopattini elettrici potessero adeguarsi alla nuova normativa, l’altissimo numero di richieste di targa pervenuto e i tempi effettivi di consegna di queste ultime hanno reso impossibile rispettare per tutti la scadenza odierna. Questa fase di stallo, tra richiesta e consegna, apre inevitabilmente un ulteriore periodo di incertezza per i proprietari e per le forze dell’ordine. Inoltre, alcune segnalazioni, denunciano anche le piccole dimensioni delle targhe che dovranno essere installate sul parafango posteriore o sulla parte anteriore del piantone dello sterzo, rendendo più complesso il lavoro di chi è chiamato a vigilare.

La misura che entra in vigore, che interessa migliaia di cittadini solo in Puglia e le aziende che offrono servizi sharing, oltre a rendere più sicura e controllata la circolazione dei monopattini elettrici, permetterà anche un censimento ufficiale di questi ultimi, attualmente assente.

Nicola di Chio