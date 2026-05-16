Da un lato il contenimento di una specie non autoctona partendo dal controllo e rimozione dei nidi per i danni causati all’agricoltura ed anche a diverse infrastrutture, dall’altro la richiesta di tutela degli animali evitando assolutamente azioni cruente nei loro confronti. Parliamo dei parrocchetti monaci, dei piccoli pappagalli non tipici del territorio pugliese ma che da anni ormai vivono in queste terre grazie alla facilità con cui riescono ad adattarsi al clima e ad una riproduzione incontrollata. Un tema che ora ha un formale accordo tra la Regione Puglia e l’Università di Bari proprio per la gestione ed il controllo della specie e di quella che le associazioni di categoria in questi anni hanno chiamato vera e propria emergenza.

Un danno che le associazioni di categoria hanno spiegato esser sia di tipo ambientale che economico perchè molti produttori hanno scelto, sui territori maggiormente colpiti, di estirpare gli impianti non riuscendo più a sostenerne i costi a causa dei danni.

Non solo le campagne ma anche le zone urbane sono state interessate dalla presenza del volatile con diversi problemi anche per altre specie invece autoctone. Danni che però secondo LAV e LAC due associazioni animaliste non sono stati quantificati così come non esiste un vero e proprio monitoraggio. Per questo formale è la richiesta di accesso agli atti che potrà portare anche ad un ricorso contro questo accordo.

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