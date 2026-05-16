Nel corso della mattina dello scorso 14 maggio, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 55enne, con precedenti di polizia, per detenzione di un’arma clandestina. Nello specifico, personale dei “Falchi” della Squadra Mobile, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore al fine di contrastare fenomeni di criminalità diffusa e far fronte ai recenti episodi di violenza che hanno interessato il capoluogo, effettuava una perquisizione presso l’abitazione del 55enne.

L’intervento dava esito positivo in quanto, grazie anche all’ausilio di personale della Squadra Cinofili della Questura di Bari, gli operatori rinvenivano, abilmente celata, una valigetta con all’interno una pistola di fabbricazione turca con matricola abrasa e 49 cartucce inesplose. L’arma in questione risultava, dai primi accertamenti effettuati, perfettamente funzionante e, potenzialmente, anche in grado di sparare a “raffica”. Sempre all’interno dell’abitazione venivano anche rinvenute due dosi di cocaina e materiale per il confezionamento di sostanza stupefacente.

L’uomo, alla luce dei fatti esposti, sentita l’Autorità Giudiziaria, veniva tratto in arresto per il reato di detenzione illegale di arma clandestina e denunciato per la ricettazione della stessa e la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti per poi essere condotto presso in carcere.