La giunta comunale di Bari ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di una rotatoria tra via Enrico Dalfino e l’ex strada provinciale 54, nel quartiere San Paolo, e ha contestualmente candidato l’intervento all’avviso pubblico della Struttura di Missione ZES. La proposta è dell’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi.

L’opera, del valore complessivo di 2.800.000 euro, riguarda un nodo strategico per la viabilità cittadina, punto di collegamento tra il quartiere, l’aeroporto e la zona industriale di Bari-Modugno. Il tratto è oggi caratterizzato da carreggiate ampie, doppia corsia per senso di marcia, spartitraffico centrale e velocità di percorrenza elevate: condizioni che rendono necessario un intervento capace di rallentare il flusso dei veicoli e rendere più sicuri gli accessi. La nuova rotatoria consentirà inoltre di riorganizzare i collegamenti verso il complesso residenziale della Nuova San Paolo e i campi sportivi dell’area, attualmente non collegati direttamente alla provinciale 54.

Il progetto comprende anche la sistemazione della viabilità attorno agli impianti sportivi, la realizzazione di nuovi posti auto e la riqualificazione dei marciapiedi. Particolare attenzione è dedicata alla mobilità pedonale e ciclabile, con attraversamenti sicuri, isole direzionali, abbattimento delle barriere architettoniche e una pista ciclabile in rotatoria. Previsti inoltre nuova segnaletica orizzontale e verticale, potenziamento della pubblica illuminazione, un sistema di videosorveglianza con otto telecamere, sistemazioni a verde con messa a dimora di nuove piante arboree, impianto di irrigazione e opere idrauliche per lo smaltimento delle acque meteoriche.

«Avevamo assunto pubblicamente un impegno preciso: approvare il progetto esecutivo entro la fine del mese di maggio, e oggi lo abbiamo fatto» dichiara Scaramuzzi, che aggiunge una precisazione importante sul fronte del finanziamento: «A prescindere dall’esito dell’avviso pubblico, l’opera si farà. Il finanziamento rappresenta un’opportunità per anticipare i tempi, non una condizione per mantenere l’impegno assunto con i cittadini. L’obiettivo è avviare i lavori entro il 2026, se l’iter procederà positivamente».

La candidatura rientra nell’ambito dell’avviso ZES, destinato al finanziamento di investimenti per il miglioramento della viabilità e delle infrastrutture nei territori con aree industriali, produttive e artigianali. Per la Puglia la dotazione disponibile ammonta a oltre 49,5 milioni di euro, nell’ambito di una misura nazionale da 300 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2021-2027. Il fatto che il progetto del comune di Bari sia già a livello esecutivo ne rafforza la cantierabilità e la coerenza con gli obiettivi dell’avviso.