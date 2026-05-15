Torna a Bari domenica 17 maggio la «Race for the Cure», la manifestazione podistica non competitiva organizzata dal comitato Puglia della Komen Italia onlus per promuovere la cultura della prevenzione nella lotta ai tumori al seno. La ventesima edizione prenderà il via alle ore 10 e propone per il terzo anno consecutivo tre format di partecipazione: una passeggiata non competitiva di 2 km, una gara podistica non competitiva di 5 km e una gara podistica competitiva di 10 km.

La passeggiata da 2 km si snoderà da piazza Libertà lungo corso Vittorio Emanuele II, piazzale IV Novembre, lungomare Imperatore Augusto, via M. Genovese, via Venezia, largo monsignor Ruffo, piazza San Pietro, strada Santa Teresa delle Donne, largo Ospedale Civile, via Pier l’Eremita, strada Santa Chiara, via Ruggiero il Normanno, piazza Federico II di Svevia e piazza Massari, per concludersi su corso Vittorio Emanuele II.

Il percorso non competitivo da 5 km partirà anch’esso da piazza Libertà e proseguirà su corso Vittorio Emanuele II, piazzale IV Novembre, lungomare Di Crollalanza, piazza Diaz, lungomare Sauro, piazza Gramsci, lungomare Perotti e corso Trieste, con giro di boa all’altezza di via Guarnieri, per poi rientrare lungo lo stesso asse fino a corso Vittorio Emanuele II.

La gara competitiva da 10 km seguirà un tracciato analogo fino a corso Trieste, per poi proseguire su via Di Cagno Abbrescia con giro di boa all’altezza della spiaggia di Torre Quetta, prima del rientro sullo stesso percorso fino al traguardo in corso Vittorio Emanuele II.

La manifestazione comporterà limitazioni al traffico nelle aree interessate dai percorsi e variazioni ai percorsi delle linee AMTAB per tutta la durata dell’evento.

In occasione dello svolgimento della manifestazione sportiva, la Polizia locale ha disposto, con apposita ordinanza, delle limitazioni al traffico e alla sosta:

fino alle ore 24 di domenica 17 maggio, e comunque fino al termine delle operazioni di smontaggio, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” su piazza Libertà, strada Palazzo dell’Intendenza nel tratto compreso tra vico Prefettura e strada Barone, piazza Massari (lato sinistro della carreggiata con senso di marcia verso piazza Federico II di Svevia) nel tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele II e vico S. Domenico, via Melo (lato sinistro nel senso di marcia) nel tratto compreso tra i civici 197 e 193;

domenica 17 maggio

dalle ore 00.01 alle 14, e comunque fino al termine delle operazioni di smontaggio, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” su corso Vittorio Emanuele II nel tratto compreso tra via Marchese di Montrone e piazzale IV Novembre, piazza Massari (ambo i lati della carreggiata con senso di marcia da corso Vittorio Emanuele II a piazza Federico II di Svevia, lungomare sen. A. Di Crollalanza, piazza Diaz (carreggiata prospiciente il mare), piazza Gramsci (carreggiata prospiciente il mare), lato giardino Veterani dello Sport nel tratto compreso tra il prolungamento di via Di Vagno e il distributore di carburante all’altezza di via Filzi;

dalle ore 6.30 alle 14, e comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI CIRCOLAZIONE” su corso Vittorio Emanuele II nel tratto compreso tra via Marchese di Montrone e piazzale IV Novembre, piazza Massari (carreggiata con senso di marcia da corso Vittorio Emanuele II a piazza Federico II di Svevia), via Cairoli nel tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II;

dalle ore 9 alle 12.30, e comunque fino al termine delle esigenze, esclusivamente per il passaggio dei partecipanti, è istituito il “DIVIETO DI CIRCOLAZIONE” su piazza Massari (carreggiata con numerazione civica dispari), piazza Federico II di Svevia, via Ruggiero il Normanno (di fronte al ristorante Il Pescatore), piazzale IV Novembre, lungomare sen. A. Di Crollalanza, piazza Diaz, lungomare N. Sauro, piazza Gramsci, lungomare A. Perotti, corso Trieste, via G. Di Cagno Abbrescia, via Giovine, via M. Genovese, via Venezia, largo mons. Ruffo, piazza San Pietro, strada Santa Teresa delle Donne, largo Ospedale Civile, via Pier l’Eremita, strada Santa Chiara, via Ruggiero il Normanno, tutti i tratti di strada prospicienti i percorsi della manifestazione;

dalle ore 9 alle 12.30, e comunque fino al termine delle esigenze,È CONSENTITA LA CIRCOLAZIONE su piazza Gramsci (esclusivamente per la corsia di destra della carreggiata lato mare, prospiciente il giardino Veterani dello Sport) nel tratto compreso tra il prolungamento della via Di Vagno e via Filzi, lungomare Perotti (esclusivamente per la corsia di destra della carreggiata lato edifici) nel tratto compreso tra via Filzi e via Delfino Pesce, corso Trieste (esclusivamente per la corsia di destra della carreggiata lato edifici) nel tratto compreso tra via Delfino Pesce e via Caduti del 28 luglio 1943.

VARIAZIONI DI PERCORSO LINEE AMTAB 1, 2, 2/, 4, 10, 12, 22, 27, 42, 50

ATTIVAZIONE STRAORDINARIA PARK & RIDE LARGO 2 GIUGNO

Al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione podistica, domenica 17 maggio, dalle ore 6.30 alle 14, sono previste variazioni di percorso delle seguenti linee di Amtab:

Linea 1

in direzione S. Spirito: i bus in partenza dal capolinea temporaneo di via Cognetti svolteranno a destra per corso Cavour, a sinistra per via Piccinni con ripresa del percorso ordinario;

in direzione via Cognetti: da corso Cavour i bus svolteranno a sinistra per via Prospero Petroni, a sinistra per via De Giosa, a sinistra per via Cognetti (capolinea temporaneo).

Linea 2

in direzione Piscine comunali: i bus effettueranno percorso ordinario;

in direzione Polivalente di Japigia: i bus giunti in via Carulli proseguiranno per piazza Carabellese, via Giandomenico Petroni, via Dalmazia, piazza Gramsci, ponte Garibaldi, via Peucetia con ripresa del percorso ordinario.

Linea 2/

in direzione Piscine comunali: i bus giunti in corso Cavour dovranno svoltare a sinistra per via Piccinni, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario;

in direzione Via Conenna: i bus giunti in piazza Massari dovranno svoltare a destra per corso Vittorio Emanuele, a sinistra per via Quintino Sella, a sinistra per via Piccinni, a destra per corso Cavour, via Carulli, via Giandomenico Petroni, via Dalmazia, ponte Garibaldi con ripresa del percorso ordinario.

Linea 4

in direzione via Cognetti: i bus giunti in via Cognetti sosteranno da subito al capolinea temporaneo nella zona adiacente al teatro Petruzzelli;

in direzione Ceglie: i bus in partenza dal capolinea temporaneo svolteranno da subito a sinistra per corso Cavour con ripresa del percorso ordinario.

Linea 10

in direzione parco Domingo: i bus effettueranno percorso ordinario;

in direzione Polivalente di Japigia: i bus giunti in piazza Luigi di Savoia svolteranno a destra per via Carulli, piazza Carabellese, via Giandomenico Petroni, via Dalmazia, piazza Gramsci, ponte Garibaldi, via Peucetia con ripresa del percorso ordinario.

Linea 12

in direzione Torre a Mare: i bus percorreranno via Caduti di via Fani, via Melo, via Carulli, via Dalmazia, ponte Garibaldi, via Peucetia, via Magna Grecia, viale Japigia, via Gentile, complanare Ovest, via Abate Eustasio, via M. Interesse con ripresa del percorso ordinario; in direzione piazza Moro: i bus giunti in via M. Interesse proseguiranno per via Abate Eustasio, complanare Est, via Gentile, viale Japigia, via Peucetia, svolteranno a destra per via Masaniello, a sinistra per via Oberdan, via Capruzzi, sottopasso Luigi di Savoia, a sinistra per via Prospero Petroni, via Melo, via Caduti di via Fani, piazza Moro.

Linea 22

in direzione Piscine comunali: i bus giunti in via Piccinni svolteranno per piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario;

in direzione via Torre di Mizzo: i bus effettueranno il percorso ordinario.

Linea 27

in direzione Piscine comunali: i bus giunti in via Piccinni svolteranno per piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario;

in direzione parco Domingo: i bus effettueranno il percorso ordinario.

Linea 42

in direzione Pane e Pomodoro: i bus giunti in piazza Massari dovranno svoltare a destra per corso Vittorio Emanuele, a sinistra per via Quintino Sella, a sinistra per via Piccinni, a destra per corso Cavour, via Carulli, via Giandomenico Petroni, via Dalmazia, piazza Gramsci (capolinea temporaneo); i bus non raggiungeranno l’area di sosta Pane e Pomodoro;

in direzione Piscine comunali: i bus in partenza dal capolinea temporaneo svolteranno a destra per il ponte Garibaldi, a destra per via Peucetia, a destra per via Masaniello, sinistra per via Oberdan, via Capruzzi, sottopasso Luigi di Savoia, via De Giosa, a sinistra per via Cognetti, a destra per corso Cavour, a sinistra per via Piccinni, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario.

Linea 50 (circolare)

in partenza da piazza Moro: i bus giunti in via Piccinni svolteranno per piazza Garibaldi, via Bonazzi, a destra per corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario.

Saranno effettuate tutte le fermate esistenti lungo le variazioni di percorso. Per l’occasione, inoltre, saranno istituite cinque fermate provvisorie: via Dalmazia nei pressi dei civici 67 e 127, piazza Gramsci nei pressi dell’Istituto Santarella (capolinea 42), via Cognetti lato Petruzzelli (capolinea 1 e 4), via Carulli di fronte al civico 94.

Il Park & Ride di Largo 2 Giugno sarà fruibile attraverso la consueta formula che prevede un ticket di 1 € + 0,30 € per ogni passeggero diverso dal conducente del mezzo lasciato in sosta. L’area sarà attiva dalle ore 7.30 alle 15.

La prima partenza della navetta C è prevista alle ore 8, mentre l’ultima sarà alle ore 15.