Puglia Culture presenta “U Cafè Andìche”, una delle opere più significative del teatro in dialetto barese firmata da Vito Maurogiovanni, in scena al Teatro Piccinni di Bari venerdì 15 maggio alle ore 21.00 e sabato 16 maggio alle ore 20.00, nell’ambito della stagione teatrale del Comune di Bari “Umano Collettivo”, organizzata in collaborazione con Puglia Culture.

Lo spettacolo, diretto da Vito Signorile, vede protagonisti Totò Onnis e Lucia Zotti, con la partecipazione straordinaria di Nicola Pignataro e dello stesso Vito Signorile, insieme a un ampio cast di interpreti: Felice Alloggio, Stefano Camposeo, Davide Ceddia, Monica Contini, Gigi De Santis, Benedetta Lusito, Luca Mastrolitti, Brando Rossi, Enzo Sarcina ed Enzo Strippoli. Come aiuto alla regia l’andriese Antonella Liso.

La produzione è del Centro Polivalente di Cultura Gruppo Abeliano, realtà storica del teatro pugliese, che con questo progetto riunisce interpreti legati alla prima storica messa in scena insieme a nuovi protagonisti della scena nazionale.

L’allestimento nasce in occasione del centenario della nascita di Vito Maurogiovanni e rende omaggio a un autore che ha segnato profondamente la tradizione teatrale pugliese. “U Cafè Andìche”, rappresentato per la prima volta nel 1951 proprio al Teatro Piccinni, è considerato uno dei capisaldi del teatro dialettale barese.

Ambientato nel cuore della città vecchia, lo spettacolo racconta il dramma di una famiglia e di un’intera comunità che si ritrova attorno a un antico caffè. Tra incontri, conflitti e frammenti di vita quotidiana, si compone un affresco intenso e poetico di un mondo popolare sospeso nel tempo, attraversato da un’attesa dal sapore beckettiano e minacciato dalla trasformazione sociale contemporanea.

Attraverso personaggi vividi e autentici – dal proprietario Giuanne alla carismatica Rosine, fino agli avventori abituali – Maurogiovanni costruisce un racconto corale capace di restituire identità, memoria e tradizione.