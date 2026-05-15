Un nuovo strumento per promuovere ambienti di lavoro inclusivi, rispettosi e liberi da discriminazioni. È il «Vademecum Lavoro e Diritti LGBTQIA+», presentato questa mattina nella sala ex Tesoreria di Palazzo della Città a Bari, alla vigilia della Giornata internazionale contro l’omo-lesbo-bi-transfobia del 17 maggio. Il documento è stato redatto dalle associazioni che compongono il Tavolo tecnico LGBTQIA+ del Comune di Bari ed è disponibile sul sito istituzionale dell’ente.

Alla presentazione hanno preso parte la vicesindaca Giovanna Iacovone, il neo assessore alla Giustizia, al Benessere sociale e ai Diritti civili Michelangelo Cavone, la presidente della Commissione Pari Opportunità Angela Perna, Pasqua Manfredi della Rete Lenford — avvocatura per i diritti Lgbti+ — e Mariangela Monforte della CGIL.

Il vademecum si rivolge in primo luogo alle persone LGBTQIA+, per informarle sui propri diritti e sulle tutele previste dall’ordinamento italiano ed europeo, ma costituisce anche uno strumento utile per datori di lavoro, organizzazioni sindacali e responsabili delle risorse umane. «Non bisogna scegliere tra lavoro, opportunità di lavoro e identità» — ha spiegato la vicesindaca Iacovone — sottolineando come la discriminazione non sempre si manifesti in modo esplicito: «Talvolta prende la forma di una battuta, una piccola esclusione, ma in casi più gravi si manifesta con il mancato rispetto di un nome, una domanda fuori luogo nei colloqui di lavoro o, addirittura, una carriera bloccata».

Il documento si inserisce in un più ampio sistema di politiche inclusive che l’amministrazione barese sta costruendo, tra cui il corso di formazione DEIA rivolto al personale comunale su diversità, equità, accessibilità e diritto antidiscriminatorio, e il percorso per la redazione di linee guida per una rigenerazione urbana con prospettiva di genere.

L’assessore Cavone ha sottolineato la necessità di diffondere capillarmente lo strumento, ricordando anche i prossimi appuntamenti cittadini: l’All in Festival e la Festa dei Popoli, occasioni per fare comunità e valorizzare le diversità come fonte di arricchimento reciproco. «Molto è stato fatto per dar vita a una città solidale e accogliente, ma molto resta ancora da fare» — ha aggiunto — «non possiamo permetterci il lusso di abbassare la guardia».

Pasqua Manfredi ha illustrato la genesi del documento, frutto del lavoro dei giuristi della Rete Lenford, evidenziando un dato preoccupante emerso dalle ricerche condotte in Italia: moltissime persone LGBTQIA+ nascondono abitualmente il proprio orientamento sessuale o la propria identità di genere per timore di ripercussioni, e le denunce restano ancora pochissime proprio perché si ignorano i diritti e le tutele esistenti.

Mariangela Monforte ha infine illustrato il contributo della CGIL, concentrato in particolare sulla sezione dedicata alla contrattazione, con esempi di buone pratiche soprattutto di secondo livello. «È importante che i lavoratori rintraccino nelle istituzioni e nell’organizzazione sindacale la dimensione della tutela» — ha concluso — «i casi di discriminazione non vengono fuori perché i lavoratori li tengono per sé, credendo che l’interlocuzione sindacale non possa riuscire nell’intento di sanare alcune situazioni. E invece noi vogliamo riuscirci».