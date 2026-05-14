Spettacoli teatrali e circo contemporaneo in scena a Bari, Molfetta e Ruvo di Puglia venerdì 15 maggio per la XXV edizione del festival di teatro per le nuove generazioni Maggio all’infanzia, organizzato da Fondazione SAT con la direzione artistica di Teresa Ludovico.

Circo contemporaneo Bari e Ruvo

Nel piazzale esterno del Teatro Kismet proseguono gli appuntamenti tout public di teatro e circo contemporaneo nel tendone bianco della compagnia svizzera Nicole&Martin, a Bari fino al 17 maggio. Alle ore 18 in scena la seconda delle quattro creazioni di Nicole Gubler Schranz e Martin Gubler dove fiabe popolari, parola, musica, arte e danza prendono vita: La fanciulla senza mani. Lo spettacolo narra dello smarrimento e del ritrovamento, del perdere e del vincere, insomma del percorso di due persone e della loro evoluzione nella vita. Una storia d’amore tra due persone che alla ricerca della persona amata scoprono un nuovo accesso a se stessi e che solo allora possono reincontrare l’altro.

A Ruvo riapre lo chapiteau da 100 posti di un’altra compagnia elvetica, Théâtre circulaire, al Teatro Comunale. Si parte alle 18 con l’anteprima di Where the funk is my red nose?!. Non è la storia di un clown alla ricerca del suo naso rosso. È uno spettacolo costruito sugli imprevisti. Un viaggio attraverso la follia quotidiana, un’esplosione di disordine, poesia e popcorn.

Alle 21 una nuova replica di Porte-à-faux, dove circo, teatro e musica dal vivo si uniscono in un assurdo viaggio in precario equilibrio dove il pubblico partecipa a una spirale di situazioni improbabili, dove ciò che sembra chiaro si confonde e ciò che è assurdo diventa stranamente familiare.

Gli spettacoli a Molfetta

Lunga giornata di spettacoli teatrali a Molfetta. Alla Cittadella degli artisti il Crest porta alle ore 10 Ninì e la balena, con la regia di Michelangelo Campanale: una storia vera ambientata nel Golfo di Taranto nel 1887, quando un ragazzino avvistò la prima balena franca mai vista nel Mediterraneo (da 6 anni). Segue Con parole di madre di Senza Piume Teatro e Compagnia delle autrici, un progetto di teatro per ragazzi nato dentro la Casa di reclusione femminile di Trani (da 8 anni).

Stesso palcoscenico per Daula, al di là del mare della compagnia Principio Attivo, in scena alle 16.15: due attrici-cantanti costruiscono con canti arabi, filastrocche e materiali semplici un viaggio sensoriale che trasforma il mare in ponte tra culture e in soglia tra ciò che conosciamo e ciò che ci spaventa (da 2 anni). Alle 17 è la volta del debutto nazionale di Nido della Bottega degli Apocrifi, dove un bambino solitario e una ragazza che sembra fatta di cielo si ritrovano nello spazio segreto di un letto che diventa portale verso un viaggio notturno alla ricerca di qualcosa di perduto (da 3 anni). Altro debutto, in questo caso regionale, per Pinocchio della compagnia Ullalà teatro, in cui ogni personaggio incontrato dal burattino diventa uno specchio delle infinite sfaccettature della diversità umana e un invito a chiedersi cosa significhi davvero essere «vero». In scena alle 18.30 al Teatro Don Bosco, è consigliato a un pubblico a partire da 5 anni.

I biglietti per gli spettacoli hanno un costo di 7 euro, disponibili ai botteghini dei teatri e online sul circuito Vivaticket.com

Tutte le informazioni e il programma completo degli appuntamenti al sito www.maggioallinfanzia.it.

Il Festival vede oltre 60 eventi per tutte le età che per tutto il mese di maggio e oltre coinvolgeranno Bari, Lecce, Manfredonia, Martina Franca, Molfetta, Monopoli, Ruvo di Puglia e Taranto. È organizzato da Fondazione SAT Spettacolo Arte Territorio, con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia (Procedura negoziale per il sostegno delle attività in materia di Spettacolo dal vivo realizzate dai Soggetti ministeriali FNSV e Fondo Sviluppo Coesione 2021-2027), dei Comuni di Bari, Martina Franca, Monopoli e Ruvo di Puglia, in collaborazione con il Garante regionale dei diritti dei minori, il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Puglia Culture, Teatro della Città di rilevante interesse culturale Teatri di Bari e La luna nel letto – Centro di produzione teatrale per l’infanzia e la gioventù.

Il Maggio all’infanzia si avvale della collaborazione del Teatro stabile d’innovazione ragazzi Le Nuvole di Napoli e Casa del contemporaneo, e di Casa dello spettatore di Roma, Assitej Italia (Associazione internazionale di teatro per bambini e giovani), TRAC rete delle residenze teatrali pugliesi. Il festival rientra nella rete di Italiafestival ed EFA European Festivals Association (nell’ambito del progetto Effe Label).