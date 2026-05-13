«Continuiamo a pensare che senza un intervento diretto pubblico oggi si rischia di far saltare quello che è rimasto di Ilva. Più in generale pensiamo che c’è bisogno di un intervento pubblico in Italia e in Europa perché abbiamo bisogno di lanciare un piano straordinario di investimenti, perché il rischio di una messa in discussione del ruolo industriale dell’Italia e dell’Europa è il problema aperto».

Sono state queste le parole del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a Bari in occasione dell’assemblea nazionale della Fiom. Tante le questioni affrontate: dalla situazione dell’ex Ilva, a quella drammatica di Electrolux, passando dalle tante vertenze che attanagliano la Puglia e dai temi relativi ai contratti dei lavoratori fino al nodo della sanità.