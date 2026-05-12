L’artista barese Emìr ha donato al sindaco Vito Leccese un’opera raffigurante San Nicola dal titolo “ICO-NIC”, realizzata con tecnica mista, foglia oro e finitura in resina epossidica. L’opera propone una rilettura contemporanea del santo patrono di Bari, mettendone in evidenza il simbolismo legato alle tre sfere, rappresentate in sospensione quasi a evocare la capacità taumaturgica e spirituale di San Nicola. All’interno del quadro sono presenti anche ritagli storici della Gazzetta del Mezzogiorno dedicati negli anni alla figura del santo.

Emìr, nome d’arte di Benedetto Daniele Gesmundo, è un artista barese che negli ultimi anni si è distinto sulla scena internazionale grazie a uno stile pop contemporaneo caratterizzato da colori fluo, frammenti di giornale, foglia oro e riferimenti iconici del cinema, dello sport e della cultura pop. Le sue opere sono state esposte tra Monte Carlo e Dubai, attirando l’interesse di collezionisti internazionali e personalità del mondo dell’arte e dello sport, tra cui il pilota di Formula 1 Charles Leclerc.

«È bello vedere come artisti contemporanei continuino a reinterpretare la figura di San Nicola, contribuendo a mantenerne vivo il valore simbolico e identitario anche attraverso linguaggi nuovi e originali. Palazzo della Città sta accogliendo negli anni diverse rappresentazioni del santo realizzate da importanti artisti, alcune delle quali oggi esposte nella sala Massari. Bari, inoltre, sta avviando un percorso che punta a valorizzare sempre di più l’arte contemporanea attraverso la creazione di un’area museale diffusa che interesserà luoghi simbolici come il Teatro Margherita, l’ex Mercato del Pesce e il molo Sant’Antonio» ha dichiarato il sindaco Vito Leccese.