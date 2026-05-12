La stagione balneare 2026 in Puglia si conferma all’insegna dell’eccellenza delle acque di balneazione. Lungo i 1000 km circa di costa pugliese la Regione Puglia ha individuato, come previsto dalla normativa di riferimento, ben 676 “acque” (tratti) destinate alla balneazione, che corrispondono ad un totale lineare pari a circa 900 km.

In particolare sono state individuate 254 acque di balneazione in provincia di Foggia, 46 in provincia di Bat, 78 in provincia di Bari, 88 in provincia di Brindisi, 139 in provincia di Lecce e 71 in provincia di Taranto (gli elenchi delle acque, distinti per provincia, sono riportati nelle delibere di Giunta regionale dal n. 2465 al n. 2470 del 16 Novembre 2010 e s.m.i.). In Puglia l’acqua di balneazione è eccellente al 99.9 %. Lo 0,1% di acque di balneazione in classe di qualità “non eccellente” riguarda il sito: “Fogna Cittadina Molfetta (500 m a sud)” lungo il litorale dell’omonima cittadina, classificato in qualità comunque “buona”.

Arpa Puglia effettua il monitoraggio delle acque di balneazione regionali controllandone la qualità. Durante il periodo di monitoraggio, a cura di Arpa Puglia, in ogni “punto stazione” sono misurati in campo diversi parametri meteo-marini, mentre in laboratorio sono analizzati i campioni per la determinazione della carica batterica (con migliaia di terminazioni analitiche), calcolata, come dalle altre Agenzie italiane, rispetto a valori soglia di due parametri microbiologici: “Enterococchi intestinali” ed “Escherichia coli”; in relazione ai campioni raccolti, si stima che ogni anno l’Agenzia pugliese effettui circa 8.500 determinazioni analitiche di laboratorio.

La Giunta regionale ha preso atto oggi, con apposite deliberazioni, della classificazione delle acque di balneazione in tutte le sei province regionali per la stagione balneare 2026, sulla base delle valutazioni del quadriennio 2022-2025 effettuate da ARPA Puglia.

«Il risultato che abbiamo certificato oggi è importante sotto il profilo della salute pubblica dei nostri cittadini ma anche dal punto di vista turistico, a testimonianza concreta della qualità del mare pugliese – dichiara il presidente della Regione – L’obiettivo di questa importante attività condotta da ARPA Puglia e dai Dipartimenti regionali all’ambiente e alla salute, é garantire un costante monitoraggio delle acque di balneazione, la qualità dei mari e, al contempo, assicurare la tutela della salute pubblica e dell’ambiente marino così da offrire ai tanti turisti che arriveranno un’attrattiva naturalistica di grande qualità, capace di competere con le grandi destinazioni nazionali e internazionali e una risorsa “eccellente” ai pugliesi innanzitutto, che con il nostro mare hanno un legame antico e profondo».