Nel pomeriggio del 27 aprile i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Bari Centro hanno arrestato in flagranza due 20enni ritenuti responsabili di una truffa ai danni di un’anziana residente a Palo del Colle, alla quale erano stati sottratti monili in oro del valore di circa 15.000 euro. L’autorità giudiziaria, nel convalidare l’arresto, ha disposto per entrambi la misura degli arresti domiciliari.

I militari, a seguito di un lungo pedinamento iniziato nella città di Bari, sono riusciti a bloccare i due all’ingresso dello svincolo autostradale di Bari Nord, trovandoli in possesso dei preziosi risultati successivamente di proprietà della vittima.

In sede di denuncia, l’anziana ha ricostruito la dinamica della truffa: poco prima era stata contattata sul cellulare da un giovane che si era qualificato come suo pronipote e sul telefono fisso da un sedicente direttore dell’Ufficio Postale di Palo del Colle. I due le avevano riferito che sua nipote aveva contratto un debito di circa 5.000 euro per il mancato pagamento di alcune utenze e che sarebbe stato necessario saldarlo immediatamente per evitare conseguenze penali. Visibilmente scossa, la vittima aveva quindi consegnato i gioielli a un complice presentatosi poco dopo presso la sua abitazione.

Gli elementi acquisiti hanno consentito di delineare un solido quadro probatorio a carico degli arrestati. Per entrambi vale la presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva di condanna.