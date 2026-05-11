Si apre una nuova fase per i giovani farmacisti italiani con il rinnovo del direttivo di FENAGIFAR – Federazione Nazionale Giovani Farmacisti – per il triennio 2026-2029. Bari conferma la propria capacità di esprimere energie, competenze e visione grazie all’elezione di Federica Faccitondo alla carica di Segretario Nazionale. Un risultato che riconosce il lavoro svolto negli anni dal gruppo dei giovani farmacisti baresi, distintosi per qualità associativa, partecipazione e capacità di costruire relazioni e progettualità orientate al futuro della professione. Un traguardo che è anche il frutto di un percorso condiviso con l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bari, che ha sempre considerato le nuove generazioni una risorsa strategica per il futuro della professione, sostenendone la crescita culturale, istituzionale e professionale.

«L’elezione di Federica Faccitondo – ha commentato il Presidente dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bari e BAT e Presidente della Fondazione Francesco Cannavò Luigi D’Ambrosio Lettieri – rappresenta un motivo di grande soddisfazione per tutta la comunità professionale barese. È il riconoscimento del valore di una generazione preparata, appassionata e consapevole delle sfide che attendono la professione farmaceutica. I giovani non devono essere considerati semplicemente il futuro, ma una componente già oggi determinante per accompagnare il cambiamento della sanità e rafforzare il ruolo socio-sanitario del farmacista. Fenagifar continua a rappresentare un luogo prezioso di partecipazione, confronto e crescita, capace di costruire un ponte concreto tra università, professione e sistema sanitario. A Federica rivolgo il mio più affettuoso augurio di buon lavoro, certo che saprà interpretare questo importante incarico con competenza, equilibrio e spirito di servizio».

Per il Federica Faccitondo, l’incarico rappresenta l’evoluzione naturale di un percorso maturato sul campo: «Il mio grazie più profondo va all’Ordine dei Farmacisti di Bari, che per tutti noi giovani è un vero faro e una guida insostituibile. Se oggi Bari ottiene questo riconoscimento nazionale, è perché abbiamo la fortuna di crescere in un ambiente che valorizza la competenza e ci spinge a guardare avanti. Un ringraziamento speciale va anche all’Agifar Bari-BAT e al suo Presidente, Roberto Capozza: è grazie al lavoro di squadra e alla sinergia di questo gruppo straordinario se oggi Bari può vantare una rappresentanza a livello nazionale».

La missione di FENAGIFAR nel prossimo triennio, sotto la guida del Presidente Francesco Ferro Russo, sarà quella di rafforzare il ruolo della Federazione quale laboratorio di idee e di progettualità per le nuove generazioni di farmacisti, favorendo il dialogo tra università, professione e mondo del lavoro. Un percorso orientato a valorizzare competenze, innovazione, digital health e sanità territoriale, accompagnando i giovani farmacisti nella costruzione di un’identità professionale moderna, autorevole e pienamente integrata nei nuovi modelli assistenziali.

«Vogliamo che ogni giovane laureato possa riconoscersi in un ruolo moderno e dinamico – conclude Federica Faccitondo -. Il nostro compito è far riscoprire l’orgoglio e il fascino della nostra professione, mostrandone le potenzialità legate alla digital health e alla sanità di prossimità. Trasformeremo l’entusiasmo dei giovani colleghi in una competenza solida, affinché la farmacia continui a essere un presidio sanitario di riferimento per i cittadini».

In questo nuovo percorso, FENAGIFAR punterà con decisione sulla valorizzazione del talento territoriale, con Bari pronta a confermare il proprio contributo nel dialogo con le istituzioni, il mondo universitario e le altre professioni sanitarie, per costruire una sanità sempre più vicina ai bisogni delle persone, integrata e sostenibile.