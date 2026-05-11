Nel pomeriggio di oggi, alle 16.30, nel giardino degli eroi della Caserma «Chiaffredo Bergia», sul Lungomare Nazario Sauro di Bari, sede del Comando Legione carabinieri «Puglia», si è svolta la cerimonia religiosa per l’ostensione straordinaria della statua del Santo Protettore della città, San Nicola. La statua è giunta presso la sede dell’Arma accompagnata dai motociclisti del Comando Provinciale dei carabinieri, mentre ai lati dell’altare erano schierati due militari in Grande Uniforme Speciale.

La messa è stata officiata dal rettore della Basilica, padre Giovanni Distante, alla presenza di tutti i vertici dell’Arma della Legione Puglia, delle autorità civili e militari e di una nutrita rappresentanza di militari dei reparti con i loro familiari.

Momento di particolare solennità è stata la lettura della preghiera del carabiniere, che tradizionalmente veicola lo spirito di sacrificio e la missione dell’Arma. L’iniziativa ha voluto ancora una volta sottolineare il profondo legame tra i carabinieri e la città di Bari.