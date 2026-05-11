Sarà la prestigiosa Sala Di Jeso del Palazzo della Presidenza della Regione Puglia (Lungomare Nazario Sauro, 33) a ospitare giovedì 14 maggio alle 10:00 la conferenza stampa di presentazione della sesta edizione di “Tesori Nascosti di Puglia”. L’appuntamento, in programma per sabato 23 e domenica 24 maggio, vedrà 14 comuni pugliesi protagonisti di un weekend dedicato alla scoperta di siti culturali, monumenti e percorsi meno noti, raccontati dalle Pro Loco locali.

L’incontro istituzionale per illustrare il calendario delle visite guidate vedrà la partecipazione di Graziamaria Starace, Assessora al Turismo della Regione Puglia; Rocco Lauciello, Presidente UNPLI Puglia APS; Nino La Spina, Presidente nazionale UNPLI (in collegamento). Le città coinvolte in questa edizione sono: Monte Sant’Angelo, Lesina Marina, Castelnuovo della Daunia, Bisceglie, Sammichele di Bari, Gravina in Puglia, Castellana Grotte, Pulsano, Francavilla Fontana, Matino, Minervino di Lecce, San Pietro in Lama, Carpignano Salentino e Gagliano del Capo.

«Tesori Nascosti è ormai un pilastro della nostra programmazione – dichiara il Presidente Rocco Lauciello –, un progetto che trasforma il turismo in un’esperienza di comunità. Grazie all’impegno delle Pro Loco, rendiamo accessibili luoghi straordinari che custodiscono la storia profonda della nostra terra, offrendo ai visitatori un’accoglienza autentica e professionale».

Durante la conferenza verranno svelati i dettagli logistici, gli orari delle aperture straordinarie e le modalità di partecipazione per il fine settimana del 23 e 24 maggio.