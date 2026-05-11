Questa mattina gli assessori comunali Elda Perlino, delegata al Clima, alla Transizione ecologica e all’Ambiente, e Pietro Petruzzelli, delegato alla Blue economy, sono saliti a bordo di Gaia Blu, la principale nave da ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche, attraccata nel porto di Bari nell’ambito della campagna oceanografica EMSO-SA — European Multidisciplinary Seafloor and Water Column Observatory Southern Adriatic.

Lunga quasi 83 metri e dotata di tecnologie all’avanguardia, Gaia Blu consente al CNR di condurre studi geologici, oceanografici, biologici e atmosferici nel Mediterraneo e negli oceani. La nave costituisce inoltre un modello di riferimento per la scienza aperta: i dati raccolti sono FAIR — Findable, Accessible, Interoperable, Reusable — accessibili e riutilizzabili dalla comunità scientifica internazionale. La campagna EMSO-SA, coordinata dall’Istituto di Scienze Polari del CNR insieme all’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale OGS, è finalizzata alla manutenzione e al potenziamento di una rete europea di osservazione continua degli oceani. Sensori, boe e piattaforme oceanografiche ancorate fino a oltre mille metri di profondità raccolgono dati in tempo reale su temperatura, correnti, ossigeno e biodiversità marina, contribuendo a monitorare gli effetti dei cambiamenti climatici e lo stato di salute degli ecosistemi marini.

Nel corso della visita, i due assessori hanno potuto osservare da vicino le attività svolte a bordo, dove la nave si trasforma in un vero laboratorio galleggiante: recupero e manutenzione degli strumenti sottomarini, analisi dei dati oceanografici, campionamenti d’acqua e operazioni scientifiche fondamentali per la costruzione di serie storiche sull’evoluzione dell’ambiente marino mediterraneo.

«È stato bello dare il benvenuto all’equipaggio di Gaia Blu — commenta Elda Perlino —. Esperienze come queste testimoniano il valore strategico della ricerca scientifica e dell’innovazione per il futuro del Mediterraneo. Monitorare il mare significa comprendere e affrontare con strumenti concreti le sfide poste dal cambiamento climatico, tutelare la biodiversità e rafforzare il rapporto tra città, comunità scientifica e sostenibilità ambientale». Sulla stessa lunghezza d’onda Pietro Petruzzelli: «Questo progetto analizza il nostro mare, gli effetti del cambiamento climatico, le temperature dell’acqua, persino la quantità di sale a largo. Ciò che accade qui è strettamente collegato a quanto accade nell’alto Adriatico. Bari, città di mare, guarda con grande interesse a queste attività che rappresentano un patrimonio di conoscenza fondamentale per costruire politiche sempre più consapevoli e orientate alla blue economy e alla transizione ecologica».