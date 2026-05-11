Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha incontrato questa mattina a Palazzo della Città l’ambasciatrice della Slovacchia in Italia, Karla Wursterová, accompagnata da Petra Franková, vice capo missione e primo segretario dell’ambasciata slovacca, e dal console onorario della Slovacchia per la Puglia, Salvatore Chionno.

Al centro del colloquio il percorso istituzionale avviato per il gemellaggio tra Bari e la città slovacca di Liptovský Mikuláš, due realtà accomunate dal culto di San Nicola, la cui figura è presente anche nello stemma della città slovacca. Durante l’incontro è stata inoltre anticipata la visita istituzionale a Bari del presidente della Repubblica Slovacca Peter Pellegrini, prevista per il prossimo giugno.

«Il legame tra Bari e la Slovacchia nasce attorno alla figura universale di San Nicola, simbolo di dialogo, incontro e pace tra i popoli — ha dichiarato il sindaco Leccese —. Il percorso avviato con Liptovský Mikuláš rappresenta un’opportunità importante per rafforzare relazioni culturali, istituzionali e turistiche nel nome di una storia e di valori condivisi».