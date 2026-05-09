Sono trascorsi pochi giorni dalle manifestazioni del primo maggio per i diritti dei lavoratori, eppure i dati rilasciati dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro nel rapporto annuale 2025 non sembrano segnare un cambio di rotta. La Puglia continua a vivere una situazione emergenziale per ciò che concerne il lavoro sommerso, la salute e la sicurezza dei lavoratori. La provincia che più preoccupa è quella di Bari, seguita poi da Foggia. Sono state quasi 13mila ispezioni con poco meno di 9500 concluse in cui sono state rilevate irregolarità pari al 75%. Le principali violazioni riscontrate riguardano salute e sicurezza dei lavoratori e il lavoro in nero. I settori produttivi maggiormente compromessi sono quello edilizio e terziario, seguiti da quello industriale. Più complessa, invece, la situazione del settore agricolo che, malgrado registri la percentuale più bassa di violazioni, svetta sulle altre se si legge il rapporto isolando i dati sul fenomeno del caporalato.

La provincia dove le condizioni lavorative sono più gravi è quella di Bari che con le sue 3.020 violazioni in tema di salute e sicurezza si posiziona prima nella classifica regionale, seguita da Foggia con 1.490 irregolarità e Lecce al terzo posto. La BAT, invece, arriva quarta con 1.075 sanzioni.

Un quadro complessivo preoccupante per il territorio pugliese che, malgrado registri, a livello regionale, un tasso di irregolarità totale in calo di 2,1 punti rispetto al 2024, non ne esce certo migliorato. Come dichiarato dal segretario generale CISL Puglia Antonio Castellucci, infatti, questi numeri “restituiscono con chiarezza la dimensione di un’emergenza non più differibile e che impongono da subito il rafforzamento delle attività di prevenzione, vigilanza, formazione e partecipazione nei luoghi di lavoro” – spiega ancora il segretario del sindacato confederale pugliese – La sicurezza non è un costo. Deve far parte della cultura collettiva, deve essere la normalità e non la reazione emotiva di fronte agli incidenti sul lavoro.”