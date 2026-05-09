«L’uccisione di Aldo Moro è stata anche la morte dello Stato italiano ma la sua eredità, di pensiero e di politica, e il suo esempio di vita sono sopravvissuti a quella fine tragica.

“Siate indipendenti. Non guardate al domani ma al dopodomani”, aveva scritto in una delle sue lettere durante i 55 giorni di prigionia nelle mani delle Brigate Rosse». Lo dichiara il consigliere regionale e Segretario del PD Puglia Domenico De Santis.

«Quelle sue parole, allora come oggi, segnano e indicano il senso della politica più alta, che è visione, costruzione e dialogo, è avere lo sguardo puntato su orizzonti vasti e fiducia nel futuro, che si rifletteva non solo nella sua azione politica, ma anche nella sua funzione accademica di giurista e di docente universitario.

Aldo Moro e la sua lezione sono sempre più attuali e ricordarlo oggi qui, in Puglia e a Bari, nella piazza che porta il suo nome, dove ha vissuto e lavorato, nel giorno che è diventato un simbolo, dedicato alla memoria delle vittime del terrorismo, non è un esercizio retorico e commemorativo ma una azione, perché vuol dire accogliere e portare avanti i suoi valori, i suoi insegnamenti, la sua eredità di cui il Partito Democratico è intriso.

Siamo orgogliosi e onorati di essere parte di quella visione che per noi sarà sempre di ispirazione, per cercare il dialogo nella fermezza delle nostre idee e giustizia sociale nell’affermazione dei diritti di ciascuno».