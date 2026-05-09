Uniformi blu come quelle dei medici, ma in corsia, accanto ai piccoli pazienti del presidio ospedaliero pediatrico “Giovanni XXIII” di Bari, per qualche ora ci sono stati i piloti delle Frecce Tricolori che avrebbero dovuto sorvolare il lungomare di Bari, in occasione della festa di San Nicola, appuntamento poi annullato a causa del maltempo. Un pomeriggio diverso dal solito, fatto di sorrisi, stupore e momenti di leggerezza per i bambini ricoverati e le loro famiglie con i piloti della Pattuglia Acrobatica Nazionale, guidata dal comandante Tenente Colonnello Franco Paolo Marocco, che hanno consegnato gadget e risposto alle domande dei piccoli pazienti.

L’Aeronautica Militare, inoltre, ha scelto quest’anno l’ospedale Giovanni XXIII come destinatario dell’iniziativa solidale un “Dono dal Cielo”. In collaborazione con l’Associazione Arma Aeronautica – Aviatori d’Italia” saranno raccolti fondi destinati al completamento delle apparecchiature e delle attrezzature della nuova sala gessi del reparto di ortopedia dell’ospedale pediatrico barese.