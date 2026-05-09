Non c’è tregua a Bari, dove, la mattina del 9 maggio, intorno alle 11:30 in via Magna Grecia, nel quartiere Japigia, si è tornati a sparare. Si tratterebbe, in questo caso, di colpi a salve, sette bossoli sono stati repertati dalla Polizia Scientifica, intervenuti insieme agli agenti delle Volanti della questura di Bari e alla Squadra mobile. Sono stati alcuni residenti a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine a cui hanno riferito di aver sentito il rumore dei colpi di arma da fuoco. Non si registra nessun ferito. Non è ancora chiara l’esatta dinamica dell’accaduto, così come non è chiaro se i colpi fossero rivolti a qualcuno o siano stati esplosi per aria. Fondamentali saranno le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona. Torna la paura a Bari dopo i fatti accaduti negli ultimi tempi. L’ultima sparatoria risale alla sera dello scorso 28 aprile, a Bari vecchia, quando rimase lievemente ferita una 85enne che si trovava nella sua abitazione di via Pier l’Eremita. In quel caso l’obiettivo sarebbe stato un pregiudicato del clan Strisciuglio.